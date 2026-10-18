Την αύξηση των ομάδων της Euroleague από 20 σε 24 και τη δημιουργία δύο περιφερειών από την επόμενη σεζόν, ανακοίνωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο πρόεδρος της λίγκας μίλησε στην εκπομπή «Radar Forum» στη Σερβία και επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για αλλαγές στο φορμάτ της διοργάνωσης, με τις ομάδες να αυξάνονται από 20 σε 24, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουσιαστικά δύο περιφέρειες, όπως στο NBA.

«Τα επόμενα βήματα για τη EuroLeague είναι η επέκταση και τα franchises. Την επόμενη χρονιά αλλάζουμε το φορμάτ από τις σημερινές 20 ομάδες, όπου όλοι παίζουν με όλους, σε 24 ομάδες, με ουσιαστικά δύο περιφέρειες. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμη τα κριτήρια με τα οποία θα δημιουργηθούν αυτές οι περιφέρειες», είπε αρχικά ο Μποντιρόγκα και συνέχισε.

«Τα franchises έρχονται επίσης. Έχουμε πολλά αιτήματα, πολλές προτάσεις, ορισμένες ομάδες προέρχονται από το EuroCup και άλλες εκτός αυτού. Μας έχουν καταθέσει δεσμευτικές προτάσεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να γίνουν μέλη της EuroLeague στο μέλλον».

Ανάμεσα στις ομάδες που περιμένουν την είσοδό τους στη διοργάνωση είναι ο ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε και ισπανικό Μέσο το Σάββατο (17/10).