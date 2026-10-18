Απέναντι στο Περιστέρι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έγραψε ιστορία στην Basket League, καθώς συμπλήρωσε 450 αγώνες στην πρώτη κατηγορία στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο 66χρονος Σέρβος τεχνικός έγινε μόλις ο πέμπτος προπονητής στην ιστορία της κατηγορίας (από τη σεζόν 1963-64) που φτάνει σε αυτό το ρεκόρ και το πέτυχε έχοντας καθίσει αποκλειστικά στον πάγκο των «πρασίνων».

Στη λίστα βρίσκεται πλέον πίσω μόνο από τους Σούλη Μαρκόπουλο (712), Βαγγέλη Αλεξανδρή (537), Γιάννη Ιωαννίδη (489) και Αργύρη Πεδουλάκη (462).

Στην πρώτη του θητεία, οδήγησε το «τριφύλλι» στην κατάκτηση 23 τίτλων, ανάμεσα στους οποίους 5 EuroLeague, 11 Πρωταθλήματα και επτά Κύπελλα Ελλάδας.

Με τη νέα αυτή επίδοση, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ, στοχεύοντας στην επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.