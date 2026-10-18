Για πολλούς, ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ρόφημα. Ωστόσο, οι αυξήσεις στις τιμές κάνουν ακόμη και αυτή τη μικρή καθημερινή απόλαυση πιο ακριβή, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να επανεξετάσουν τις συνήθειές τους.

Αυξήσεις στις τιμές του καφέ

Ένας freddo espresso σε πακέτο κοστίζει κατά μέσο όρο 2,50 ευρώ, ενώ η τιμή του freddo cappuccino φτάνει τα 2,80 ευρώ. Πρόκειται για ποσά που, σε καθημερινή βάση, επιβαρύνουν αισθητά τον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα για όσους έχουν συνηθίσει να αγοράζουν καφέ κάθε μέρα.

Την ίδια στιγμή, οι επαγγελματίες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα λειτουργικά έξοδα και οικονομικές πιέσεις, οι οποίες δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Από το take away στον καφέ στο σπίτι

Μπροστά στις ανατιμήσεις, όλο και περισσότεροι καταναλωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν τον καφέ που αγοράζουν απ’ έξω και να τον ετοιμάζουν στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μειώσουν τα καθημερινά τους έξοδα, χωρίς να στερηθούν εντελώς την αγαπημένη τους συνήθεια.

Ο καφές, μία από τις πιο δημοφιλείς καθημερινές απολαύσεις, κινδυνεύει έτσι να μετατραπεί σε μια μικρή πολυτέλεια.