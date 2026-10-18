Παρά τα 63 της χρόνια η Νι Σια Λιαν έδειξε για ακόμα μια φορά ότι παραμένει ανταγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στη Σλοβενία.

Η αθλήτρια από το Λουξεμβούργο, αντιμετώπισε στη φάση των «16» την 20χρονη Ανέτ Κάουφμαν και παρά τη διαφορά ηλικίας των 43 ετών, την δυσκόλεψε αρκετά.

Η Νι Σια Λιαν ηττήθηκε με 4-1 σετ, από την Γερμανίδα, με τα δύο πρώτα σετ να τα παίρνει με 11-9, το τέταρτο στις λεπτομέρειες και το πέμπτο με 11-1.

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολος αγώνας. Κατάφερα να κερδίσω αρκετά σετ στις λεπτομέρειες, αλλά απέναντι σε μια αθλήτρια σαν εκείνη είναι δύσκολο να παίξεις το καλύτερό σου πινγκ πονγκ», δήλωσε Ανέτ Κάουφμαν.

Charlotte Lutz est tombée face à la vétérante luxembourgeoise Xialian Ni (63 ans) aux Championnats d’Europe, 42 ans séparaient les deux joueuses https://t.co/uH60hM9BYW — L’Équipe (@lequipe) October 14, 2026

Η 63χρονη Νι Σια Λιαν γεννήθηκε στη Σαγκάη της Κίνας και εκπροσωπεί το Λουξεμβούργο στις διεθνείς διοργανώσεις από το 1991. Είχε ήδη κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ομαδικό με την Κίνα το 1983, ενώ με το Λουξεμβούργο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο απλό το 1998 και το 2002.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, σε ηλικία 61 ετών, έγινε η γηραιότερη αθλήτρια που πέτυχε νίκη σε αγώνα επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε Ολυμπιακούς Αγώνες.