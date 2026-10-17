Μία ώρα επιπλέον ύπνου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι δεν χρειάζεται να ξυπνήσουν νωρίς την Κυριακή της αλλαγής ώρας, καθώς τα ρολόγια θα επιστρέψουν στη χειμερινή ώρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της περιόδου εφαρμογής της θερινής ώρας.

Για φέτος, η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου, καθώς η τελευταία Κυριακή του μήνα συμπίπτει με τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ η επόμενη ημέρα είναι η 1η Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείξουν 03:00. Με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, το φυσικό φως θα κάνει την εμφάνισή του νωρίτερα το πρωί. Παράλληλα, καθώς θα προχωρά η χειμερινή περίοδος, η νύχτα θα αρχίζει σταδιακά όλο και πιο νωρίς.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η θερινή ώρα, γνωστή διεθνώς ως Daylight Saving Time (DST), αποτελεί ένα σύστημα κατά το οποίο τα κράτη μεταβάλλουν την επίσημη ώρα για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέσα στο έτος. Η εφαρμογή της προβλέπει, κατά κανόνα, τη μετατόπιση των ρολογιών μία ώρα μπροστά σε σχέση με την ηλιακή ώρα, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού δεν χρειάζεται να αλλάζει την ώρα δύο φορές τον χρόνο, καθώς σχεδόν όλες οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής δεν συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σύστημα.

Η ιδέα για την αξιοποίηση περισσότερου φυσικού φωτός κατά τους θερινούς μήνες αποδίδεται στον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος την είχε διατυπώσει ήδη από το 1784. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε μία από τις πρώτες αναφορές στην ανάγκη καλύτερης εκμετάλλευσης του ημερήσιου φωτός.

Περίπου έναν αιώνα αργότερα, το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο μέσω του Βρετανού επιχειρηματία στον κατασκευαστικό κλάδο Γουίλιαμ Γουίλετ. Το 1907, ο ίδιος δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Waste of Daylight», επιχειρώντας να αναδείξει τα οφέλη από την αλλαγή της ώρας. Παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρότασή του.

Η προσέγγιση που συνδέεται με τη σημερινή μορφή της αλλαγής ώρας βασίστηκε, ωστόσο, σε μια περισσότερο επιστημονική παρατήρηση του Νεοζηλανδού εντομολόγου Τζορτζ Χάντσον. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι μεγαλύτερες ημέρες του καλοκαιριού τού έδιναν τη δυνατότητα να συλλέγει περισσότερα έντομα. Με αφετηρία αυτή την παρατήρηση, υπέβαλε τη σχετική πρότασή του το 1895.