Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με ελληνική σημαία, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ακρωτηρίου Καφηρέα, γνωστού και ως Κάβο Ντόρο, στη νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο άτομα, ενώ το σκάφος βρίσκεται περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα.

Για την παροχή συνδρομής έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες προσέγγισης του ακυβέρνητου ιστιοφόρου.

Οι ενέργειες για την παροχή βοήθειας στους δύο επιβαίνοντες βρίσκονται σε εξέλιξη.