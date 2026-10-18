Με τον Μπάμπη Κωστούλα να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και να δίνει και ασίστ, η Μπράιτον διέλυσε με 5-0 την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League και παραμένει στην πρώτη 3άδα.

Ο διεθνής Έλληνας άσος ήταν βασικός για τη Μπράιτον, η οποία άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με το αυτογκόλ του Κάνβοτ και από εκεί και πέρα έκανε ό,τι ήθελε, πετυχαίνοντας το ένα γκολ μετά το άλλο.

Στο 7′ ο Ντιέγκο Γκόμες με σουτ από το… κέντρο του γηπέδου έκανε το 2-0 και στο 10′ ο Κωστούλας έδωσε υπέροχη ασίστ με τακουνάκι στον Αγιάρι, ο οποίος με πλασέ εντός περιοχής ανέβασε το σκορ στο 3-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 49′ ο ο Κωστούλας ήταν στη σωστή θέση, μετά την κόντρα σε πλασέ του Αγιάρι, για να γράψει το 4-0 και στο 84′ ο Χίνσελγουντ διαμόρφωσε το τελικό 5-0 για τη Μπράιτον, η οποία ανέβηκε στη 2η θέση, εν αναμονή του αγώνα της Άρσεναλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.