Η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner, μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, Γεβγκένι Πριγκόζιν, πέρασε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Ωστόσο, ο γιος του, Πάβελ Πριγκόζιν, ο οποίος κάποτε περιγραφόταν ως κακομαθημένος playboy, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο σημαντικού μέρους της αυτοκρατορίας του πατέρα του, περιορίζοντας τις προσπάθειες του Βλαντιμίρ Πούτιν να θέσει όλες τις δραστηριότητές της υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου.

Εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως ο Πάβελ ήταν μόλις 25 ετών όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο πατέρας του συνετρίβη στη Ρωσία, τον Αύγουστο του 2023. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δύο μήνες μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο νεαρός κληρονόμος ανέλαβε τότε έναν ρόλο για τον οποίο ο πατέρας του φαίνεται πως τον προετοίμαζε εδώ και χρόνια. Ήδη είχε εμπλακεί στη διαχείριση πολυτελών επαύλεων και άλλων ακινήτων της οικογένειας, ενώ είχε αποκτήσει και στρατιωτική εμπειρία, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις στη Συρία και την Ουκρανία.

Γεβγκένι Πριγκόζιν

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, βασική προτεραιότητα του Πάβελ Πριγκόζιν ήταν να διατηρήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία για τις δραστηριότητες της Wagner, χωρίς να οδηγηθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με το Κρεμλίνο, όπως είχε συμβεί με τον πατέρα του.

Αντί να ακολουθήσει την τακτική της ευθείας αντιπαράθεσης, επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Επιδίωξε να διασφαλίσει την οικονομική ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων που παρέμειναν υπό τον έλεγχό του, διατηρώντας παράλληλα τη χρησιμότητά τους για τα ρωσικά συμφέροντα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραμάτισε η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου η Wagner διατηρεί εδώ και χρόνια ισχυρή στρατιωτική και οικονομική παρουσία.

The Wagner Group heir is making a killing in guns, drugs and gold. After his father died aboard an exploding plane, Pavel Prigozhin, 28, took command of the world’s most notorious mercenary force. https://t.co/YETzmI5RPO — The Wall Street Journal (@WSJ) October 18, 2026

Ο Πάβελ Πριγκόζιν φέρεται να έπεισε τον πρόεδρο της χώρας, Φοστέν-Αρκάνζ Τουαντερά, να συνεχίσει τη συνεργασία του με τους μισθοφόρους της Wagner, οι οποίοι έχουν αναλάβει, μεταξύ άλλων, την προσωπική του προστασία.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διατηρήσει ένα από τα σημαντικότερα προπύργια της οργάνωσης, καθώς και βασικές πηγές εσόδων της. Ταυτόχρονα, απέφυγε να εμφανιστεί ως αντίπαλος της Μόσχας, διατηρώντας μια εύθραυστη ισορροπία στις σχέσεις του με τη ρωσική ηγεσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι οικονομικές δραστηριότητες της Wagner στην Αφρική επεκτάθηκαν, με την οργάνωση να διατηρεί παρουσία στην εξόρυξη χρυσού και να εμπλέκεται σε δίκτυα εμπορίας όπλων, τα οποία φέρονται να προμηθεύουν ένοπλες οργανώσεις στο Σουδάν και τη Λιβύη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δραστηριότητες της Wagner στην αγορά της τραμαδόλης, ενός συνταγογραφούμενου οπιοειδούς παυσίπονου που διακινείται παράνομα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οργάνωση έχει αποκτήσει σημαντικό έλεγχο στη διακίνηση και διανομή της συγκεκριμένης ουσίας, η οποία σε υψηλές δόσεις χρησιμοποιείται και ως ναρκωτικό. Παράλληλα, έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών, μεταξύ των οποίων βότκα και μπίρα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, το Κρεμλίνο επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Wagner, ενσωματώνοντας σημαντικό μέρος τους σε δομές που συνδέονται με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Africa Corps, με στόχο την ενίσχυση του άμεσου ελέγχου της Μόσχας στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην αφρικανική ήπειρο.

Ωστόσο, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Wagner εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική παρουσία υπό την ηγεσία του Πάβελ Πριγκόζιν, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε να διαφυλάξει ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο τμήμα της κληρονομιάς του πατέρα του.