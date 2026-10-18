Διστακτικοί εμφανίζονται οι καταναλωτές, παρά τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη φετινή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Ειδικά, σε περιοχές που οι καιρικές συνθήκες δεν επιβάλλουν ακόμα τη χρήση του καυστήρα πετρελαίου, οι καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί ως προς την τοποθέτηση παραγγελιών, καθώς η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου διεθνώς παραμένει ρευστή.

Η εικόνα από την αγορά είναι ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δεν προχωρούν σε αυτή τη φάση σε παραγγελίες. Λίγοι είναι και εκείνοι που διατηρούν σημαντικά αποθέματα από την περυσινή χειμερινή περίοδο καθώς την άνοιξη οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί (η μέση τιμή στη λήξη της περιόδου θέρμανσης ήταν 1,749 ευρώ το λίτρο).

Τόσο οι καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο και τα διϋλιστήρια, θα επανεξετάζουν τη στάση τους στη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά. Οι εκπτώσεις και επιδοτήσεις στις τιμές των καυσίμων συνολικά, περιλαμβανομένου του πετρελαίου θέρμανσης, θα επανεξεταστούν στο τέλος του μήνα υπό το φως των εξελίξεων στις αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης το οποίο φέτος θα είναι αυξημένο κατά 30 % σε σχέση με πέρυσι, χορηγείται σε όλες τις μορφές ενέργειας (πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ) με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.