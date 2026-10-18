Μια ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη έκανε η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία παραδέχτηκε ότι απέχει από το σεξ εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια και ότι δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη να ξεκινήσει μια νέα σχέση. Η 42χρονη τηλεπερσόνα μίλησε ανοιχτά για την ερωτική της ζωή στο οικογενειακό ριάλιτι «The Kardashians», εξηγώντας ότι η αποχή της είναι μια συνειδητή επιλογή, έπειτα από τις δύσκολες εμπειρίες που είχε στις προηγούμενες σχέσεις της.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η εξομολόγησή της έγινε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με την αδελφή της, Κιμ Καρντάσιαν, και τον γνωστό κομμωτή και φίλο τους, Κρις Άπλετον, ο οποίος δεν έκρυψε την έκπληξή του όταν άκουσε την αποκάλυψή της.

Khloe Kardashian reveals she hasn’t had sex in over four years as sister Kim advises her to follow her lead and ‘recycle an ex’ https://t.co/AiCkIB2YDO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026

Η συγκεκριμένη συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της διάσημης οικογένειας στη Νέα Υόρκη, αλλά προβλήθηκε έναν χρόνο αργότερα στο ριάλιτι. Ο Κρις Άπλετον ρώτησε αρχικά την Κιμ Καρντάσιαν για την προσωπική της ζωή. Εκείνη απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες και η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στην Κλόε Καρντάσιαν. «Πόσος καιρός έχει περάσει; Πες μου τουλάχιστον ότι έχεις κάνει σεξ», τη ρώτησε ο διάσημος κομμωτής των σταρ. «Όχι. Τον Δεκέμβριο κλείνω τέσσερα χρόνια», απάντησε εκείνη, αφήνοντάς τον άφωνο.

Μιλώντας στη συνέχεια στην κάμερα, η Κλόε Καρντάσιαν σχολίασε με χιούμορ την αντίδραση του φίλου της. «Ο Κρις Άπλετον πραγματικά σοκάρεται κάθε φορά που ακούει ότι εξακολουθώ να μην είμαι σεξουαλικά ενεργή. Είναι τρελό. Μιλάει γι’ αυτό λες και έχω λέπρα», είπε γελώντας.

Η ίδια, πάντως, δεν φαίνεται να προβληματίζεται ιδιαίτερα από την αποχή της, καθώς θεωρεί ότι αυτή η περίοδος τη βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της.

Η συμβουλή της Κιμ Καρντάσιαν να επιστρέψει σε έναν πρώην σύντροφο

Η Κιμ Καρντάσιαν, ακούγοντας την αδελφή της, της πρότεινε μια πιο πρακτική λύση: να αναζητήσει ερωτική συντροφιά σε κάποιον από τους πρώην της. «Μετά από περίπου επτά μήνες, εγώ ανακυκλώνω», παραδέχτηκε, εννοώντας ότι δεν αποκλείει να επιστρέψει περιστασιακά σε μια παλιά σχέση. Ωστόσο, η Κλόε Καρντάσιαν δεν ενθουσιάστηκε καθόλου με την ιδέα. «Η λίστα μου με τους πρώην είναι για τα σκουπίδια. Κανείς δεν θέλει να ανακυκλώσω αυτή τη λίστα. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κρις Άπλετον, από την πλευρά του, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη φίλη του, λέγοντάς της ότι τον προβληματίζει η τόσο μεγάλη αποχή της από το σεξ. Τότε παρενέβη η μητέρα της, Κρις Τζένερ, η οποία του πρότεινε αστειευόμενη να αναλάβει ο ίδιος δράση. «Γιατί δεν κοιμάσαι εσύ μαζί της;», τον ρώτησε. Εκείνος απάντησε ότι θα το έκανε, αλλά η Κλόε ξεκαθάρισε πως δεν ήταν αυτό το ζητούμενο για εκείνη. Μάλιστα, εξήγησε ότι όταν κάποιος απέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σεξ, σταδιακά σταματά να το σκέφτεται τόσο συχνά. «Άκου, όταν περάσεις ένα συγκεκριμένο διάστημα χωρίς να είσαι σεξουαλικά ενεργός, απλώς δεν το σκέφτεσαι», είπε.

Γιατί η Κλόε δεν θέλει να κάνει νέα σχέση

Πίσω από τα αστεία και τα πειράγματα, η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η απόφασή της συνδέεται με όσα βίωσε στη σχέση της με τον Τρίσταν Τόμπσον, τον πατέρα των δύο παιδιών της.

Η 42χρονη εξήγησε ότι θα μπορούσε να έχει περιστασιακές σεξουαλικές επαφές, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει στην παρούσα φάση της ζωής της. «Θα μπορούσα απλώς να κάνω σεξ με διάφορους ανθρώπους, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ακόμα και να σκεφτώ το ενδεχόμενο να βγω ραντεβού με κάποιον. Απλώς δεν θέλω», παραδέχτηκε.

Αναφερόμενη στα χρόνια που ακολούθησαν τον χωρισμό της, θυμήθηκε πόσο διαφορετική ήταν η ψυχολογική της κατάσταση το 2022. «Το 2022 ήμουν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ήμουν σε μια πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής μου, ήμουν λυπημένη. Θυμάμαι πόσο διαφορετική ήταν η ενέργειά μου, επειδή περνούσα όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τον Τρίσταν», είπε.

Σήμερα, όπως υποστήριξε, αισθάνεται ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα για να αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο. «Έχω αλλάξει τόσο πολύ προς το καλύτερο και είμαι πραγματικά περήφανη για τον εαυτό μου που πήρα τον χρόνο μου για να επουλώσω τις πληγές μου», ανέφερε. Η Κλόε Καρντάσιαν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει σε κάποια παλιά σχέση μόνο και μόνο για να μη νιώθει μόνη. «Μπορούμε όλοι να ανακυκλώνουμε πρώην συντρόφους και να πηγαίνουμε με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη ζωή μας. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά και αισθάνομαι καλά γι’ αυτό», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην αγάπη και θα ήθελε κάποια στιγμή να βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα γεράσουν μαζί. «Νομίζω ότι ο στόχος όλων είναι να βρουν κάποιον με τον οποίο θα γεράσουν μαζί. Αλλά δεν πρόκειται να πιέσω μια κατάσταση για να συμβεί αυτό», κατέληξε.

Ο γάμος με τον Λαμάρ Όντομ και οι απιστίες του Τρίσταν Τόμπσον

Η προσωπική ζωή της Κλόε Καρντάσιαν έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυρίως εξαιτίας των δύο σημαντικότερων σχέσεών της, οι οποίες σημαδεύτηκαν από απιστίες, χωρισμούς και έντονες συναισθηματικές δοκιμασίες.

Το 2009 παντρεύτηκε τον διάσημο μπασκετμπολίστα του NBA, Λαμάρ Όντομ, μόλις έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς και για αρκετό διάστημα το ζευγάρι έδειχνε ευτυχισμένο, αποκτώντας μάλιστα και το δικό του τηλεοπτικό ριάλιτι.

Ωστόσο, πίσω από τις κάμερες, η σχέση τους αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Λαμάρ Όντομ και η μάχη του με τις εξαρτήσεις προκάλεσαν επανειλημμένες κρίσεις στον γάμο τους.

Τον Δεκέμβριο του 2013, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου, η Κλόε Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Η διαδικασία, όμως, δεν ολοκληρώθηκε αμέσως. Τον Οκτώβριο του 2015, ο Λαμάρ Όντομ βρέθηκε αναίσθητος σε οίκο ανοχής στη Νεβάδα, έπειτα από υπερβολική δόση ουσιών, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τον χωρισμό τους, η Κλόε στάθηκε στο πλευρό του και απέσυρε προσωρινά την αίτηση διαζυγίου, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις για την ιατρική του φροντίδα. Τον Μάιο του 2016 κατέθεσε εκ νέου αίτηση διαζυγίου και ο γάμος τους λύθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2016, έπειτα από επτά χρόνια.

Την ίδια χρονιά, η Κλόε Καρντάσιαν ξεκίνησε τη σχέση της με τον επίσης μπασκετμπολίστα του NBA, Τρίσταν Τόμπσον. Παρότι στην αρχή όλα έμοιαζαν ιδανικά, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια μακρά ιστορία επανασυνδέσεων και απιστιών. Το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε τον Απρίλιο του 2018, λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση της κόρης τους, Τρου. Τότε κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και βίντεο που εμφάνιζαν τον Τρίσταν Τόμπσον σε τρυφερές στιγμές με άλλες γυναίκες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η Κλόε Καρντάσιαν γέννησε την κόρη τους στις 12 Απριλίου 2018 και, παρά την αναστάτωση, αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στη σχέση τους. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2019 ήρθε ένα νέο χτύπημα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο μπασκετμπολίστας είχε εμπλακεί σε ερωτικό περιστατικό με την Τζόρντιν Γουντς, τότε στενή φίλη της μικρότερης αδελφής της, Κάιλι Τζένερ. Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη ένταση όχι μόνο στο ζευγάρι, αλλά και στην οικογένεια Καρντάσιαν.

Η σχέση τους διακόπηκε, όμως οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά τα επόμενα χρόνια, προσπαθώντας να διατηρήσουν μια οικογενειακή ισορροπία. Η οριστική ρήξη ήρθε στα τέλη του 2021, όταν έγινε γνωστό ότι ο Τρίσταν Τόμπσον είχε αποκτήσει παιδί με τη Μάραλι Νίκολς, μοντέλο και γυμνάστρια. Η Μάραλι Νίκολς είχε υποστηρίξει ότι το παιδί συνελήφθη τον Μάρτιο του 2021, όταν ο μπασκετμπολίστας διατηρούσε ακόμη σχέση με την Κλόε Καρντάσιαν.

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Τρίσταν Τόμπσον επιβεβαίωσε δημόσια, έπειτα από εξέταση DNA, ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού και ζήτησε συγγνώμη από την Κλόε για όσα της είχε προκαλέσει. «Δεν σου αξίζει ο πόνος και η ταπείνωση που σου προκάλεσα. Δεν σου αξίζει ο τρόπος με τον οποίο σου φέρθηκα όλα αυτά τα χρόνια», είχε γράψει τότε σε δημόσια ανάρτησή του.

Το γεγονός ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για την Κλόε Καρντάσιαν, καθώς είχε ήδη αποφασίσει με τον Τρίσταν Τόμπσον να αποκτήσουν δεύτερο παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Ο γιος τους, Τέιτουμ, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2022, όταν το ζευγάρι είχε πλέον χωρίσει. Παρότι οι δύο τους εξακολουθούν να επικοινωνούν για την ανατροφή των παιδιών τους, η Κλόε Καρντάσιαν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην ερωτική τους σχέση.

Οι εμπειρίες αυτές φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να παραμείνει μόνη και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της. Έχοντας περάσει από έναν αποτυχημένο γάμο και μια πολυτάραχη σχέση, η 42χρονη δηλώνει πλέον πιο σίγουρη για όσα θέλει, αλλά και για εκείνα που δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί ξανά.

Και όπως εξηγεί η ίδια, η αποχή από το σεξ δεν είναι για εκείνη κάτι που πρέπει να διορθώσει, αλλά μια επιλογή που της επέτρεψε να ξαναβρεί την ηρεμία και την αυτοπεποίθησή της.