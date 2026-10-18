Τι συμβαίνει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη διεκδικεί τη θέση του ανθρώπου στη σκηνή; Το «ΝTAΡFΕΣΤΕΛΕΡ», σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη, επιστρέφει στο Θέατρο Ρεκτιφιέ για δεύτερη σεζόν, θέτοντας ερωτήματα για την τέχνη, την ανθρώπινη παρουσία και την ανάγκη να παραμένουμε δημιουργοί σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Με αφορμή την παράσταση, μίλησε στο Newsbeast, ο Γρηγόρης Ποιμενίδης -ένας από τους πρωταγωνιστές της- για έναν ήρωα που αρνείται να εγκαταλείψει τη σκηνή, για το λάθος και την τελειότητα στην ερμηνεία, αλλά και για την επιμονή, την αντοχή και τη χαρά που κρατούν ζωντανή την αγάπη για το θέατρο.

Ο Γρηγόρης Ποιμενίδης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, κυρίως στο θεατρόφιλο κοινό. Έχει διαγράψει πολλά χιλιόμετρα στο σανίδι, έχοντας συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες και αποσπάσει διθυραμβικά κριτικές για τις ποιοτικές ερμηνείες του και τον βαθύ τρόπο που προσεγγίζει κάθε ρόλο.

Στο «ΝTAΡFΕΣΤΕΛΕΡ» ενσαρκώνει τον ηθοποιό-άνθρωπο που αντιστέκεται στον οδοστρωτήρα της τεχνολογίας. Το βλέμμα του και μόνο αρκεί για να ξετυλιχθεί μπροστά στον θεατή, σαν φιλμ, ολόκληρος ο συναισθηματικός κόσμος του ήρωα.

– Το «NTAΡFEΣΤΕΛΕΡ» επιστρέφει για 2η σεζόν στο Θέατρο Ρεκτιφιέ. Από τα σχόλια που ακούσατε, γιατί πιστεύετε ότι το κοινό ξεχώρισε την παράσταση;

Η παράσταση πραγματεύεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα: την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ένταξή της στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Το κοινό συχνά επιλέγει ενστικτωδώς παραστάσεις με θέματα που του κινούν το ενδιαφέρον, ακόμα κι αν αυτές δεν ανεβαίνουν σε μεγάλα θέατρα ή δεν συμμετέχουν στη διανομή γνωστοί και διάσημοι ηθοποιοί. Θέλω να πω πως, πολλές φορές, οι επιλογές του πηγάζουν από μια προσωπική ανάγκη, αλλά και από την περιέργειά του για κάτι που μπορεί πράγματι να το αφορά. Θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί συναντιόμαστε: εμείς, ως ηθοποιοί, με τη δική μας περιέργεια και προσωπική αναζήτηση, και το κοινό με τις δικές του, αναζητώντας απαντήσεις στα ερωτήματά του. Νομίζω πως η Τεχνητή Νοημοσύνη υπήρξε η αφορμή για να έρθει το κοινό σε αυτή την παράσταση και να μπει σε έναν κόσμο τόσο πραγματικό αλλά και τόσο ευφάνταστο -αυτόν του θεάτρου. Να βιώσει, δηλαδή, τη γέννηση μιας παράστασης μπροστά στα ίδια του τα μάτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή η συνάντηση, αυτή η συνύπαρξη ηθοποιών και κοινού όσο διαρκεί η παράσταση, είναι κάτι που σπάνια επιτυγχάνεται. Όταν όμως λειτουργεί, εκτός από απαντήσεις, γεννά και νέα ερωτήματα. Η παράσταση μεταβάλλεται από την αρχή μέχρι το τέλος της, ενώ το κοινό συνεχίζει να τη σκέφτεται ακόμη και αφού τελειώσει. Έτσι, μεταφέρει την εμπειρία του και σε άλλους, αναζητώντας μέσα από αυτή την επικοινωνία απαντήσεις στα νέα ερωτήματα που γεννήθηκαν από τη συνύπαρξή μας.

– Τι αλλάζει για εσάς όταν επιστρέφετε σε έναν ρόλο; Τι θέλετε να εξερευνήσετε σε αυτόν τον νέο κύκλο παραστάσεων;

Δεν πιστεύω πως μπορώ να ονοματίσω τι ακριβώς αλλάζει, αλλά έχω την αίσθηση πως η εξερεύνηση συνεχίζεται από άλλη βάση πια. Άλλωστε, κάθε παράσταση είναι μοναδική. Η δουλειά ενός ηθοποιού είναι η διαρκής αναζήτηση των ορίων του χαρακτήρα τον οποίο υποδύεται.

– Ο ήρωας επιμένει να διεκδικεί τη σκηνή όταν ο κόσμος φαίνεται να μην τον χρειάζεται πια. Τι πιστεύετε ότι τον κρατά εκεί;

Ό,τι φαίνεται, δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο ήρωας εμφανίζεται ως απομονωμένος από επιλογή και ίσως, για κάποιους, στην αρχή του έργου γραφικός. Όμως, στη διάρκεια της παράστασης, οι θεατές -ίσως όχι όλοι- μπαίνουν σιγά σιγά στην ψυχοσύνθεση του ήρωα. Κατά κάποιον τρόπο υποστηρίζουν αυτό που αρχικά τους δημιουργούσε μίαν απόσταση με τον ήρωα, αλλά ίσως και με το ίδιο το έργο. Στο δε τέλος, αναθεωρούν και μπορεί και να ταυτίζονται με τον ήρωα, ο οποίος φέρει αυτό το πείσμα και την αυταπάρνηση που ίσως ο καθένας μας θα ήθελε να έχει στη δική του ζωή. Ένας Δον Κιχώτης που αρνείται την πραγματικότητα και αντιστέκεται σε ό,τι του παρουσιάζουν σαν κάτι αυτονόητο. Οι δικοί του ανεμόμυλοι-γίγαντες γελάνε με την προσπάθειά του να πολεμήσει, προεξοφλώντας την κατάληξη: πως κι αυτός θα περάσει στη λήθη δίχως να καταφέρει στην ουσία κάτι ενάντια στο όποιο κατεστημένο. Δεν ξέρουν πως όταν πολεμάς, διεκδικείς. Ακόμα κι αν φύγεις από τη ζωή, πάντα μένει κάτι από σένα.

– Ποια ήταν η μεγαλύτερη ερμηνευτική δυσκολία του ρόλου σας;

Η δυσκολία στον συγκεκριμένο ρόλο είναι να βρω την ισορροπία του σε σχέση με τους υπόλοιπους ρόλους του έργου, αφού με κάθε χαρακτήρα αντιδρά διαφορετικά, ενώ ταυτόχρονα, στη διάρκεια της παράστασης, φορτίζεται συνεχώς και οδηγείται προς το φινάλε κουβαλώντας αυτή την αλληλεπίδραση. Εξάλλου, όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες, από την αρχή του έργου, μου λένε πώς πρέπει να είμαι, τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να αισθάνομαι. Ό,τι ακριβώς γίνεται και στην καθημερινότητά μας.

– Με τον Θανάση Δόβρη έχετε συνεργαστεί με επιτυχία και στο παρελθόν. Το γεγονός ότι είναι και ο ίδιος ηθοποιός νομίζετε ότι λειτουργεί ευεργετικά στις πρόβες;

Με τον Θανάση Δόβρη μας συνδέει μια φιλία χρόνων. Μόλις την τελευταία δεκαετία ξεκίνησε και η θεατρική μας συνεργασία, είτε ως ηθοποιοί στην ίδια παράσταση είτε με εκείνον ως σκηνοθέτη σε κάποιο έργο. Η αρχή έγινε με το «ΓΚΙΑΚ», το 2016, στο θέατρο SKROW. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, έχοντας ήδη συνεργαστεί μαζί του σε τρεις παραστάσεις που σκηνοθέτησε, πιστεύω πως, επειδή είναι και ο ίδιος ηθοποιός με μεγάλη εμπειρία, λειτουργεί ευεργετικά και στη σκηνοθεσία, αφού ξέρει ακριβώς τι να μην κάνει, έτσι ώστε να οδηγεί τους ηθοποιούς εκεί που αυτός θέλει, χωρίς πίεση, χωρίς βιασύνη και με απόλυτο σεβασμό στον χρόνο που διαθέτει κάθε ηθοποιός, όχι μόνο στην πρόβα αλλά και εκτός αυτής.

– «Το θέατρο δεν είναι η τελειότητα. Είναι το λάθος που συμβαίνει μπροστά σου». Θυμάστε ένα λάθος πάνω στη σκηνή που τελικά αποκάλυψε κάτι ουσιαστικό και άλλαξε την παράσταση;

Συνήθως τα λάθη συμβαίνουν στις πρόβες, έτσι καταλαβαίνεις τι δεν πρέπει να κάνεις. Από την άλλη, λάθη συμβαίνουν και αφού «ανέβει» μια παράσταση, αλλά αυτό είναι κάτι που, αν δεν είναι εντελώς εξόφθαλμο, το καταλαβαίνουν μόνο οι ηθοποιοί. Άλλωστε, το λάθος δεν μπορείς να το αποκλείσεις· μπορείς μόνο να προετοιμαστείς πάρα πολύ καλά, ώστε να μειώσεις την πιθανότητα να συμβεί

Υπάρχει και ένα παράδοξο: όσο πιο πολύ αντιστέκεσαι στο λάθος, τόσο πιθανότερο είναι να συμβεί και, μάλιστα, πολλές φορές προσπαθείς να το «σώσεις» κάνοντας πιο μεγάλο λάθος. Έχει τύχει να συμβεί κάποιο λάθος που βοήθησε την επόμενη παράσταση να γίνει λίγο καλύτερη. Άλλωστε, από τα λάθη σου μαθαίνεις και γίνεσαι καλύτερος, και στη ζωή και στο θέατρο. Ένα λάθος που έχει γίνει στο «ΝΤΑΡFΕΣΤΕΛΕΡ»: δεν βγήκα σε μια ατάκα που έπρεπε να βγω. Ευτυχώς με κάλυψαν οι συνάδελφοι!

– Στον κόσμο του έργου, οι τεχνητοί ερμηνευτές είναι άψογοι. Τι μπορεί να λείπει από μια άψογη ερμηνεία ώστε να μη μας αγγίζει;

Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά. Το «άψογο» για μένα αγγίζει τα όρια του ανέφικτου. Είναι, άλλωστε, υποκειμενικό, καθώς το ίδιο το κοινό κρίνει το αποτέλεσμα επί σκηνής. Προσωπικά, θεωρώ πως η άψογη ερμηνεία συνδέεται με όσα λείπουν από τον καθένα μας και αναζητούμε στον χαρακτήρα που βλέπουμε στη σκηνή. Ενώ αρχικά ταυτιζόμαστε μαζί του, ταυτόχρονα δημιουργείται μια ανεξήγητη απόσταση, που δεν μας επιτρέπει να μοιραστούμε πλήρως αυτό που βιώσαμε με τους υπόλοιπους θεατές. Ίσως αυτό το κενό να είναι η απόσταση που χωρίζει πάντα μια ερμηνεία από το άψογο.

– Στην Αμερική, ήδη από το 2023, οι ηθοποιοί κινητοποιήθηκαν με μεγάλη απεργία, πιστεύοντας ότι το AI θα τους αφανίσει. Η νουβέλα του Walter M. Miller, «The Darfsteller», στην οποία βασίζεται το έργο, προφητεύει κάτι τέτοιο ήδη από το 1955. Στην Ελλάδα βλέπετε να υπάρχει αντίστοιχη ανησυχία ή μοιάζει με κάτι πολύ μακρινό;

Η Αμερική είναι μια χώρα που η βαριά της βιομηχανία είναι ο κινηματογράφος και η αγορά στην οποία απευθύνεται είναι παγκόσμια. Από την άλλη, πρωτοπορούν σε τεχνολογίες που ενισχύουν αυτή ακριβώς τη βιομηχανία. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα σε αυτόν τον τομέα είναι λογικό να θορυβούνται από αυτές τις εξελίξεις. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν ένα εργασιακό τοπίο αναπόφευκτα αλλάζει και οι δεξιότητες που κάποιοι έχουν ή αποκτούν προκαλούν αντίστοιχα ανασφάλεια σε αυτούς που δεν τις έχουν και τους κάνουν να φοβούνται για την ίδια τους την επιβίωση. Από την άλλη, ζούμε στην εποχή της εικόνας και είναι αναμενόμενο όλες οι νέες τεχνολογίες να στοχεύουν σε αυτή. Εδώ στην Ελλάδα ακολουθούμε την Αμερική σε όλα, καλά και άσχημα, και προσπαθούμε να της… μοιάσουμε — μη μας πουν και οπισθοδρομικούς. Πιστεύω πως έχουμε έναν πολύ καλό ελληνικό κινηματογράφο. Ηθοποιοί, τεχνικοί, σκηνοθέτες είναι περισσότερο επηρεασμένοι από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο κι όχι από τις blockbuster επιτυχίες της αμερικανικής βιομηχανίας. Διακρίνω μια προσπάθεια επιστροφής στις κλασικές αρχές του κινηματογράφου, αυτές που προσπαθούν να επαναφέρουν στο κεντρικό πλάνο τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο πως ο ελληνικός κινηματογράφος στις μέρες μας αναγνωρίζεται σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού. Νομίζω πως για εμάς εδώ το AI είναι ίσως μια μακρινή απειλή. Προς το παρόν, έχουμε να σκεφτούμε άλλες απειλές, πιο… εγχώριες και σίγουρα πιο ζωτικές.

– Έχετε παίξει σε σπουδαίες παραστάσεις και έχετε συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες. Παρ’ όλα αυτά, μοιάζει να κρατάτε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Είναι θέμα συστολής ή συνειδητής απόφασης;

Σίγουρα δεν τίθεται θέμα συστολής. Μετά από τόσα χρόνια, έχω πλέον πειστεί πως είναι ξεκάθαρα μια συνειδητή απόφαση.

– Έχετε δηλώσει ότι από παιδί διεκδικούσατε την επαφή με το θέατρο, οργανώνοντας ακόμη και μια σχολική επίσκεψη σε παράσταση. Τι θα αναγνώριζε εκείνο το παιδί στον σημερινό σας εαυτό και τι θα το ξάφνιαζε;

Μέρα με τη μέρα αυτό το παιδί εξελίσσεται. Σίγουρα θα αναγνώριζε τα όποια βήματα έχω κάνει, όλα αυτά τα χρόνια, σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό επάγγελμα. Αυτά που ίσως να το ξάφνιαζαν θα ήταν η επιμονή, η υπομονή και εν τέλει η αντοχή μου στις κακουχίες της δουλειάς και αυτή η αμείωτη και ανεξάντλητη χαρά που νιώθω ακόμη, αφού κάνω αυτό που αγαπώ.

– Αν ο ήρωάς σας μπορούσε να απευθύνει μία μόνο φράση στους ανθρώπους που αποφάσισαν ότι δεν τον χρειάζονται πια, τι θα θέλατε να τους πει;

«Καλά… εγώ θα είμαι κάπου εδώ κοντά… δεν ξέρεις τι γίνεται…»

Η παράσταση

Σε έναν μέλλον όπου οι ηθοποιοί έχουν αντικατασταθεί από άψογες, αλάνθαστες παρουσίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε υλικό σώμα, ένας παλιός ερμηνευτής αρνείται να σιωπήσει. Επιμένει να διεκδικεί τη σκηνή, ως φορέας μιας βαθιάς ανάγκης: να εκτεθεί, να πράξει, να υπάρξει μπροστά σε άλλους.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-σκηνική σύλληψη-δραματουργία: Θανάσης Δόβρης

Μουσική-ήχος: Γιώργος Κανουπάκης

Φωτογραφίες/Βίντεο: Γιάννης Πουλημένος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Βασίλης Θεοδωρίδης, Ιωσήφ Καμπουράκης, Φάνης Κατέχος,

Ναυσικά Κοριαλού, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Δάφνη Χασούρου

Παραστάσεις: Από 19 Οκτωβρίου – 10 Νοεμβρίου 2026

Προπώληση: TicketServices.gr

Ρεκτιφιέ – Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών

Κωνσταντινουπόλεως 119, Κεραμεικός (5’ λεπτά από το Μετρό Κεραμεικό)