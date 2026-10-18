Το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε βροχές και καταιγίδες στην Ελλάδα απομακρύνεται προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα να αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται προσωρινά ανάμεσα σε δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές, γεγονός που ευνοεί τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών.

Πού κατευθύνεται το βαρομετρικό χαμηλό

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, το σύστημα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα απομακρύνεται προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Την ίδια ώρα, ένας νέος αυλώνας χαμηλών γεωδυναμικών υψών αναπτύσσεται στη Δυτική Ευρώπη, φέρνοντας βροχοπτώσεις κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη δυτική Μεσόγειο.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στα προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου ICON-EU, τα οποία παρουσιάζονται σε σχετικό βίντεο.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται προς το παρόν ανάμεσα στα δύο συστήματα, με τις συνθήκες να εμφανίζονται ευνοϊκότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό μετά τα μέσα της εβδομάδας

Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι η περαιτέρω πορεία του συστήματος που αναπτύσσεται στη Δυτική Ευρώπη θα έχει ενδιαφέρον για την εξέλιξη του καιρού μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας απομακρύνεται σταδιακά προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες ο καιρός να παρουσιάσει βελτίωση, τα φαινόμενα να περιοριστούν και η θερμοκρασία να σημειώσει μικρή άνοδο.

Στο βίντεο, με βάση τα προγνωστικά δεδομένα του ICON-EU, διακρίνεται η μετατόπιση της διαταραχής προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ενώ παράλληλα ένας νέος αυλώνας χαμηλών γεωδυναμικών υψών αναπτύσσεται στη Δυτική Ευρώπη, συνοδευόμενος από βροχοπτώσεις κυρίως στην Ιβηρική και τη δυτική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται προσωρινά ανάμεσα στις δύο διαταραχές, με ευνοϊκότερες συνθήκες καιρού. Η περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος της Δυτικής Ευρώπης θα έχει ενδιαφέρον για τις επόμενες ημέρες μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος».