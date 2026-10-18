Στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Στο επίκεντρο της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανασκόπησης του πρωθυπουργού βρίσκονται η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, οι πρωτοβουλίες που συζητήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα μέτρα για την προστασία των παιδιών από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μέτρα που αφορούν το κόστος θέρμανσης και καυσίμων. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέπεται επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, καθώς και παρεμβάσεις στις τιμές της βενζίνης και του diesel έως τις 31 Οκτωβρίου.

Οι τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες που συζητήθηκαν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός ξεχωρίζει, παράλληλα, την παρουσία τριών ελληνικών πρωτοβουλιών στην ευρωπαϊκή συζήτηση. Πρόκειται για τη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών στο μεταναστευτικό και την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνεται και το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Σχολικά γεύματα, παιδικοί σταθμοί και αναβάθμιση του Ηλεκτρικού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη σε δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα των οικογενειών, όπως τα σχολικά γεύματα και η δημιουργία επιπλέον θέσεων στους παιδικούς σταθμούς.

Στην ίδια ανασκόπηση περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των συρμών του Ηλεκτρικού, καθώς και οι εξελίξεις στον τομέα της Υγείας.

Αναφορά στις 251 μεταμοσχεύσεις από την αρχή του έτους

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση του πρωθυπουργού έχουν οι μεταμοσχεύσεις. Όπως αναφέρει, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 251 μεταμοσχεύσεις, με τον ίδιο να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τις οικογένειες των δοτών οργάνων για την προσφορά τους.

Η κυριακάτικη ανασκόπηση συγκεντρώνει, έτσι, τις βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες της εβδομάδας, από τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και την προστασία των ανηλίκων στα social media έως τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, τις μεταφορές και την Υγεία.