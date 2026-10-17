Την τύχη του στη σκηνή του The Voice δοκίμασε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου ο Γιώργος Ζαμπέτας, εγγονός του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού, επιλέγοντας να παρουσιάσει ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

Στο εισαγωγικό βίντεο που προβλήθηκε στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ, ο νεαρός διαγωνιζόμενος μίλησε για τον χαρακτήρα και τη σχέση του με τη μουσική.

«Είμαι αξιοκρατικός και δίκαιος άνθρωπος. Θεωρώ ότι είμαι μετρημένος στη σκέψη και στον λόγο μου, πάντα σκέφτομαι πολύ πριν τι να πω και δεν μ’ αρέσει να πληγώνω τους ανθρώπους. Γι’ αυτό και είμαι στρέιτ απέναντί τους. Το στρέιτ αυτό το βρήκα στη ραπ και γι’ αυτό είμαι εδώ σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή του, ωστόσο, στη σκηνή του The Voice δεν ήταν ένα κομμάτι ραπ. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ερμήνευσε το «Μάλιστα κύριε», ένα από τα γνωστά τραγούδια του παππού του, καταφέρνοντας να κερδίσει τις εντυπώσεις με τις φωνητικές του δυνατότητες.

Η προσπάθειά του έπεισε την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους, διεκδικώντας τον διαγωνιζόμενο στις ομάδες τους.

Ο Πάνος Μουζουράκης, μάλιστα, είχε μπλοκάρει την Έλενα Παπαρίζου, την καλή του φίλη και συνάδελφο coach, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Ζαμπέτας να συνεχίσει την πορεία του στον διαγωνισμό με τη δική του ομάδα.

Θετικά σχόλια για την ερμηνεία του έκανε και η Πάολα, η οποία στάθηκε στην ομοιότητα του τρόπου που τραγούδησε με εκείνον του παππού του.

«Στα στακάτα του σημεία, ήσουν σαν τον παππού σου», σχολίασε, αναγνωρίζοντας στοιχεία από το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό ύφος του αείμνηστου δημιουργού.