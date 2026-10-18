Το Απελντόορν έχει έναν δικό του, εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχεις συνηθίσει να βλέπεις στην Ολλανδία. Βρίσκεται στην επαρχία Gelderland, περίπου μια ώρα ανατολικά από το Άμστερνταμ και η πρώτη αίσθηση που σου αφήνει είναι αυτή του ελεύθερου χώρου, καθώς οι μεγάλες, αρχοντικές μονοκατοικίες και οι ανοιχτοί ορίζοντες μπλέκονται οργανικά με το δάσος.

Το Απελντόορν κατάφερε να μεταμορφωθεί από ένα ήσυχο αγροτικό χωριό του 19ου αιώνα σε ένα ζωντανό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, διατηρώντας όμως ανέπαφη την επαφή του με τη φύση. Το μεγάλο «μπαμ» στην ιστορία του έγινε με την άνθιση της βιομηχανίας χαρτιού και, φυσικά, όταν η ολλανδική βασιλική οικογένεια το επέλεξε ως τον δικό της επίγειο παράδεισο, χτίζοντας εκεί τα θερινά της ανάκτορα. Σήμερα, η πόλη αποτελεί την ιδανική πύλη εισόδου για τον Εθνικό Δρυμό Hoge Veluwe, συνδυάζοντας με έναν πολύ φυσικό τρόπο την ιστορική αρχοντιά με την υπαίθρια ζωή.

Τι θα δεις στο Απελντόορν

Παλάτι Χετ Λόο: Οι «Βερσαλλίες της Ολλανδίας», όπως το αποκαλούν συχνά, είναι το απόλυτο σήμα κατατεθέν της πόλης. Χτίστηκε το 1686 ως κυνηγετικό καταφύγιο για τον Γουλιέλμο Γ’ και αποτέλεσε τη θερινή κατοικία της βασιλικής δυναστείας των Οράγγης-Νασσάου μέχρι το 1975. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Η βόλτα στο εσωτερικό του αποπνέει μια αυθεντική αίσθηση της καθημερινότητας των βασιλιάδων, αλλά το πραγματικό highlight είναι οι μπαρόκ κήποι του. Συμμετρικοί, με εντυπωσιακά σιντριβάνια και σπάνια φυτά, είναι το ιδανικό μέρος για να περπατήσεις με το πάσο σου. Μην παραλείψεις να ανέβεις στην πλατφόρμα της οροφής για να βγάλεις φωτογραφία τους κήπους από ψηλά.

Πάρκο Πιθήκων: Εδώ θα ζήσεις μια ξεχωριστή, πραγματικά, εμπειρία που δύσκολα. Πρόκειται για ένα καταπράσινο δάσος όπου φιλοξενούνται πάνω από 200 πίθηκοι και πρωτεύοντα θηλαστικά. Πολλά από αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους επισκέπτες.

Tip: Κλείσε εισιτήριο online για να πετύχεις καλύτερη τιμή και να αποφύγεις τις ουρές στην είσοδο.

Πάρκο Μπεργκ εν Μπος: Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Apenheul, και αποτελεί την πιο ζωντανή απόδειξη για το πόσο πράσινη πόλη είναι το Απελντόορν. Το Μπεργκ εν Μπος δεν είναι το κλασικό, στημένο αστικό πάρκο. Είναι ένα κομμάτι αυθεντικού δάσους με μια μεγάλη διαμορφωμένη λίμνη και σιντριβάνια στην είσοδό του. Καθώς προχωράς στα μονοπάτια του, μπορείς να δεις από κοντά ελάφια και αγριογούρουνα που ζουν σε περιφραγμένες αλλά πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις. Αν αντέχεις την ανάβαση, αξίζει να ανέβεις στον πύργο παρατήρησης των 26 μέτρων για να απολαύσεις το δάσος Veluwe να απλώνεται κάτω από τα πόδια σου.

Μουσείο CODA: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι η απαραίτητη στάση για όλους, αλλά κυρίως, για τους λάτρεις της σύγχρονης τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Το κτίριο είναι σχεδιασμένο από τον Herman Hertzberger και πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα γεμάτο φως και διαφάνειες. Το Μουσείο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή σύγχρονων κοσμημάτων στον κόσμο, καθώς και μοναδικές εκθέσεις γλυπτικής από χαρτί και χαρτόνι. Στεγάζει επίσης τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία της πόλης, ενώ διαθέτει και ένα πολύ όμορφο ExperienceLab για όσους θέλουν να πειραματιστούν με 3D εκτυπωτές.

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