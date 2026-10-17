Αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας του Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε ο Λάκης Λαζόπουλος, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Mega.

Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμφανιστεί θετικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε αν υπάρχει σήμερα κάποια άλλη πολιτική επιλογή και απάντησε καταφατικά, κατονομάζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.

«Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί θεωρεί τον Αντώνη Σαμαρά «καλή επιλογή»

Όταν επισημάνθηκε στον Λάκη Λαζόπουλο ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος, ο ίδιος υποστήριξε ότι η πολιτική αξιολόγηση ενός προσώπου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη ενός νέου πολιτικού φορέα.

«Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία», δήλωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς την «ακροδεξιό κόμμα».

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το rebranding

Ο Λάκης Λαζόπουλος κλήθηκε, επίσης, να σχολιάσει την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το κατά πόσο θεωρεί επιτυχημένη την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του, το λεγόμενο rebranding.

Ο δημιουργός, ο οποίος μέχρι πέρυσι είχε δηλώσει θετικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, εμφανίστηκε πλέον επιφυλακτικός ως προς την πορεία του εγχειρήματος.

«Δε νομίζω, γιατί είναι μουδιασμένος. Δε λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει, δεν λέει ποιο είναι το καινούργιο που θα συμβεί. Δε λέει τι θα κάνει με τη διαφθορά που υπάρχει τώρα. Θα την αφήσει έτσι; Η δίκη των Τεμπών θα τελειώσει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.