Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ αύριο, Κυριακή 18/10 θα πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνο. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν γνωστά χθες, Παρασκευή 16/10 «καίνε» τους δύο γιατρούς, ενώ αποκαλύπτουν και έναν συνδυασμό ουσιών που ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνος.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν οι εξής ουσίες:

Ολανζαπίνη : Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη : Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Προποφόλη : Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων. Μιδαζολάμη : Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη : Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη. Λιδοκαΐνη : Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας. Κοκαΐνη : Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Η νέα έρευνα που έγινε στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου

Κλιμάκιο που αποτελούταν από τρεις αστυνομικούς της Ασφάλειας, δύο δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων η μία εισαγγελέας, καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, πήγαν στο επίμαχο ιατρείο, έπειτα από εντολή του αρμόδιου ανακριτή.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν τη νέα έρευνα, για να αναζητήσουν ουσίες, οι οποίες προκαλούν καταστολή ή μέθη, και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων, που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο».

Παράλληλα, ανοίχτηκε ένα ντουλάπι στο γραφείο της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού το οποίο ήταν κλειδωμένο.

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο φιαλιδίων, που εκτιμάται ότι περιείχαν το φάρμακο Anexate, που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τη μιδαζολάμη.

Στη Νίκαια το μνημόσυνο

Το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου είχε τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία του.

Η προσέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 09:30 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία, ενώ αργότερα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη, στο Γ΄ Νεκροταφείο.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή του μνημοσύνου, καθώς αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν συμβολικά τον τραγουδιστή. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 5.000 θαυμαστές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ακολουθία από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, μέσω μεγαφώνων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ισχύσουν μέτρα ασφαλείας αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στην κηδεία του. Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού θα αφορά κυρίως συγγενείς, φίλους και πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα παραμείνει στον εξωτερικό χώρο.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική λεπτομέρεια που αφορά το μνημόσυνο είναι ότι όσοι βρεθούν εκεί θα κρατούν από μία μαργαρίτα στη μνήμη του τραγουδιστή ως συμβολική αναφορά στον στίχο του τραγουδιού του «Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαδάω».