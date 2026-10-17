Την θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν μπορεί να κρύψει η Μαρία Μπεκατώρου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε συνέντευξή της που προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 17/10 για αυτή ο φίλος της δεν έχει φύγει.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Mega η Μαρία Μπεκατώρου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας μία αναδρομή στο μακρινό 1995, όταν ο τραγουδιστής φιλοξενήθηκε σε εκπομπή της.

«Εγώ είδα ένα παιδάκι που ήρθε έξω από το πλατό μας στις Τζιτζιφιές με ένα παπάκι και το backpack του. Σεμνός, υπέροχος, με χιούμορ και πολλή διάθεση» είπε.

«Χαθήκαμε λίγο, μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το Your Face Sounds Familiar και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο Your Face Sounds Familiar. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά» επεσήμανε μιλώντας για τον τραγουδιστή.

«Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδα στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε έχω να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει» δήλωσε.

Αναφερόμενη στη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε τη βραδιά της αγρυπνίας, η Μαρία Μπεκατώρου επεσήμανε: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά μου. Με την οικογένειά του έχουμε άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μόλις είδα τη Βάσω εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή πέρα του ότι έφυγε ο Γιώργος, που για μας ήταν ένας άνθρωπος κοντά, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμα πιο μεγάλο μέσα μας. Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει για την οικογένεια και κράτησε όσο μπορούσε εκεί».