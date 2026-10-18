Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του αναμένεται να συγκεντρωθούν στη Νίκαια για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 09:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή που αγαπήθηκε μέσα από τα τραγούδια και την πολυετή πορεία του.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Νίκαια

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, για την ομαλή διεξαγωγή του μνημοσύνου θα ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αντίστοιχα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η είσοδος στο εσωτερικό του ναού θα αφορά κυρίως την οικογένεια και το στενό συγγενικό περιβάλλον του τραγουδιστή. Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι αναμένεται να παραμείνουν στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας.

Αστυνομικοί θα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, επιβλέποντας την προσέλευση των πιστών και των θαυμαστών που θα θελήσουν να τιμήσουν τη μνήμη του και οι οποίοι υπολογίζονται περί τις 5.000.

Τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου στη Νίκαια, θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, στο μνήμα του τραγουδιστή δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής φωτογραφία ή επιγραφή με το όνομά του. Η εικόνα αυτή φέρεται να συνδέεται με τον σχεδιασμό για τη δημιουργία οικογενειακού τάφου.

Η επιθυμία για την Αρίθα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αγαπημένη σκυλίτσα του Γιώργου Μαζωνάκη, την Αρίθα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, στον σχεδιασμό για τον οικογενειακό τάφο περιλαμβάνεται η επιθυμία να αναπαυθεί στο μέλλον και η σκυλίτσα του στον ίδιο χώρο. Για αυτό το λόγο δεν έχει υπάρξει ακόμα φωτογραφία του καλλιτέχνη στον τάφο, αλλά δεν υπάρχει και επιγραφή με το όνομά του.

Πρόκειται για μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνδέεται με τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε ο τραγουδιστής με το αγαπημένο του κατοικίδιο.