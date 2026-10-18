Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Δήμο Μαραθώνα, λόγω της διεξαγωγής του 10ου Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές και θα διαρκέσουν, ανάλογα με το οδικό τμήμα, από τις 07:30 έως τις 12:00. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται και οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), θα εφαρμοστούν σταδιακές και πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Μαραθώνος, καθώς και σε άλλες οδούς της περιοχής. Τα μέτρα θα ισχύσουν ανάλογα με το σημείο από τις 07:30 έως τις 12:00, ενώ για την εξυπηρέτηση των οδηγών έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στον Μαραθώνα και ποιες είναι οι παρακάμψεις

1. Λεωφόρος Μαραθώνος – Ρεύμα προς Αθήνα

Από τις 07:30 έως τις 10:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από την αφετηρία της μαραθώνιας διαδρομής έως τη συμβολή με την οδό Διονύσου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται από τον Μαραθώνα προς την Αθήνα θα εξυπηρετούνται μέσω των οδών Δημοκρατίας, Αγίας Μαρίνας και Φειδιππίδου. Θα είναι δυνατή η κάθετη διέλευση οχημάτων.

2. Λεωφόρος Μαραθώνος – Ρεύμα προς Μαραθώνα

Από τις 07:30 έως τις 12:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Κάτω Σουλίου και της αφετηρίας της μαραθώνιας διαδρομής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Δημοκρατίας.

3. Οδός Σπηλαίου Πανός

Από τις 07:30 έως τις 12:00 θα παραμείνει κλειστή η οδός Σπηλαίου Πανός σε όλο το μήκος της.

4. Οδός Πλαταιών

Από τις 08:30 έως τις 10:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της οδού Πλαταιών, στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Μαραθώνος και της οδού Κίμωνος.

Η εναλλακτική διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Αργιθέας.

5. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ Λεωφόρου Διονύσου και οδού Αεροπορίας

Από τις 09:00 έως τις 11:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αεροπορίας.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται από τον Μαραθώνα προς την Αθήνα θα μπορούν να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Διονύσου.

6. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ οδού Αεροπορίας και Λεωφόρου Διονύσου

Από τις 09:20 έως τις 11:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Οι προβλεπόμενες παρακάμψεις είναι οι εξής:

Προς Μαραθώνα: Μέσω της οδού Αεροπορίας και στη συνέχεια της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στην παραλιακή οδό της Νέας Μάκρης.

Μέσω της οδού Αεροπορίας και στη συνέχεια της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στην παραλιακή οδό της Νέας Μάκρης. Προς Διόνυσο και Πεντέλη: Μέσω της οδού Αεροπορίας, της Λεωφόρου Ποσειδώνος, της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και της οδού Αγίας Παρασκευής, στην πλατεία Νέας Μάκρης, με κατεύθυνση προς τον Άγιο Εφραίμ.

7. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ Φειδιππίδου και Μαραθωνομάχων (Τύμβος)

Από τις 10:30 έως τις 11:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μαραθώνα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Μαραθωνομάχων, στην περιοχή του Τύμβου.

Η κίνηση προς Μαραθώνα θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Φειδιππίδου και Αρτέμιδος.

8. Οδός Μαραθωνομάχων – Περιοχή Τύμβου Μαραθώνα

Από τις 11:00 έως τις 11:40 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της οδού Μαραθωνομάχων. Η ρύθμιση περιλαμβάνει την είσοδο, την έξοδο και την περιφερειακή οδό του Τύμβου Μαραθώνα.

Η κυκλοφορία από και προς τον Μαραθώνα θα διεξάγεται μέσω των οδών Φειδιππίδου και Αρτέμιδος.

9. Λεωφόρος Μαραθώνος – Μεταξύ Μαραθωνομάχων και Λεωφόρου Κάτω Σουλίου

Από τις 11:00 έως τις 12:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μαραθώνα, στο τμήμα μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λεωφόρου Κάτω Σουλίου.

Για τις μετακινήσεις από και προς τον Μαραθώνα θα χρησιμοποιούνται οι οδοί Φειδιππίδου και Αρτέμιδος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς που πρόκειται να κινηθούν στον Δήμο Μαραθώνα και στις γύρω περιοχές να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγεται η διέλευση από τα συγκεκριμένα οδικά τμήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του 10ου Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα.