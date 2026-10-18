Όπως γίνεται εύκολα διακριτό ο εν λόγω τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του μετασχηματισμού της ΔΕΗ, με τη FiberGrid να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών και να διευρύνει τη δραστηριότητα της από τις συνδέσεις μέχρι τα δίκτυα κορμού και τις διεθνείς διαδρομές δεδομένων.

Όπως τόνισε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ FiberGrid, κ. Νίκος Πανοπούλος, η κάλυψη της εταιρείας φτάνει πλέον σε 1,5 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις σε 52 δήμους, από περίπου 600.000 εμπορικά διαθέσιμες συνδέσεις σε 13 δήμους πριν από έναν χρόνο. Μέχρι το τέλος του 2026, ο στόχος ανεβαίνει στα 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις και στα 690.000 κτίρια, με το συνολικό πλάνο να προβλέπει κάλυψη 3,8 εκατ. σημείων έως το 2028.

Από τους 13 στους 52 δήμους

Η FiberGrid καλύπτει σήμερα περίπου 450.000 κτίρια, αριθμός που αποτελεί κρίσιμο δείκτη για την εταιρεία, καθώς συνδέεται άμεσα με την έκταση και το κόστος ανάπτυξης του δικτύου.

«Πριν από έναν χρόνο ήμασταν στις 600.000 εμπορικά διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά από έναν χρόνο ανακοινώνουμε 1,5 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις σε κάλυψη, σε 52 δήμους της χώρας», ανέφερε ο κ. Πανοπούλος.

Έως το τέλος του 2026, η εταιρεία σχεδιάζει να φτάσει σε 690.000 κτίρια και 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Η επόμενη μεγάλη στάση τοποθετείται στο 2028, όταν προβλέπεται να ολοκληρωθεί το ανακοινωμένο πρόγραμμα των 3,8 εκατ. σημείων κάλυψης.

«Το πλάνο που έχουμε ανακοινώσει είναι συνολικά για 3,8 εκατομμύρια. Θα το ολοκληρώσουμε το 2028 και θα δούμε πού θα πάμε και παραπέρα», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της FiberGrid.

Μία οπτική ίνα μέχρι κάθε σπίτι

Κρίσιμο στοιχείο της επένδυσης είναι η αρχιτεκτονική του δικτύου. Η FiberGrid εγκαθιστά μία ξεχωριστή οπτική ίνα από το σημείο συγκέντρωσης έως κάθε σπίτι ή διαμέρισμα, δημιουργώντας υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει υψηλότερες ταχύτητες χωρίς να απαιτείται νέα κατασκευή.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνδέσεις έως 2,5 Gbps, όμως αυτή η ταχύτητα δεν αποτελεί το τεχνικό όριο του δικτύου. Η διάθεση ταχύτερων πακέτων θα εξαρτηθεί κυρίως από τη ζήτηση.

«Βάζουμε μία οπτική ίνα ανά σπίτι. Από το σημείο συγκέντρωσης πηγαίνει μία οπτική ίνα σε κάθε σπίτι, σε κάθε διαμέρισμα. Άρα μπορούμε να υποστηρίξουμε άμεσα οποιαδήποτε υπηρεσία, σήμερα και αύριο», εξήγησε ο κ. Πανοπούλος. Όπως πρόσθεσε, «τα πάντα μπορούμε να δώσουμε. Το θέμα είναι τι θα ζητήσει η αγορά».

Από το FTTH στα data centers

Το τηλεπικοινωνιακό σχέδιο της ΔΕΗ δεν περιορίζεται στην οπτική ίνα που φτάνει στον τελικό χρήστη. Η FiberGrid αναπτύσσει δίκτυο κορμού, το οποίο σχεδιάζεται να συνδέει data centers και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, εξετάζει επίγειες και υποθαλάσσιες διεθνείς διασυνδέσεις, ενώ συμμετέχει στο διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο East to Med Data Corridor – EMC. Μέσω αυτών των κινήσεων επιδιώκει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας στις διαδρομές μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής.

Βέβαια στην εξίσωση εισέρχεται και η υπό αξιολόγηση συνεργασία της ΔΕΗ με τη Vodafone για τις υποδομές οπτικών ινών.

Στο πρόσφατο συνέδριο Advanced Telecoms Summit 2026, στελέχη της Telekom, της Nova, της Vodafone και της Inalan ανέπτυξαν τους σχεδιασμούς τους για την οπτική ίνα και τις υπηρεσίες της επόμενης γενιάς.

Ο Chief Technology Officer του Ομίλου Telekom κ. Γιώργος Τσώνης, ανέφερε ότι το δίκτυο έχει ξεπεράσει τις 2,2 εκατ. γραμμές και αναμένεται να φτάσει τις 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026. Ο στόχος για το τέλος του 2030 ανέρχεται σε 3,5 εκατ. γραμμές, χωρίς να συνυπολογίζονται περισσότερες από 800.000 συνδέσεις του έργου Ultra-Fast Broadband.

Ο Όμιλος διαθέτει 730.000 ενεργούς πελάτες FTTH, από τους οποίους οι 580.000 εξυπηρετούνται μέσω δικών του υποδομών και οι 150.000 μέσω δικτύων άλλων παρόχων.

Το δίκτυο υποστηρίζει τεχνικά ταχύτητες 10 Gbps, ενώ εμπορικά προσφέρονται πακέτα έως 3 Gbps. Η Telekom έχει υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για σύνδεση 8 Gbps, η οποία θα μπορούσε να διατεθεί στις αρχές του 2027, εφόσον εγκριθεί έως το τέλος του 2026.

«Θέλουμε να έχουμε πραγματική ταχύτητα και όχι να πούμε 10 Gbps και να μην είναι 10», ανέφερε ο κ. Τσώνης, εξηγώντας γιατί ο Όμιλος επιλέγει να διαθέσει εμπορικά τα 8 Gbps. Επισήμανε, παράλληλα, ότι όσο αυξάνονται οι ταχύτητες, μεγαλύτερη σημασία αποκτά το οικιακό δίκτυο, καθώς το Wi-Fi μπορεί να εξελιχθεί στο νέο «στενό σημείο» της σύνδεσης.-

Η επόμενη φάση για Nova, Vodafone και Inalan

Ο Chief Network Officer της Vodafone Ελλάδας, κ. Νίκος Πλεύρης, χαρακτήρισε την πιθανή συνεργασία «στρατηγική επένδυση για τη Vodafone», εξηγώντας ότι θα μπορούσε να διευρύνει τον ρόλο της εταιρείας στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές πέρα από την παραδοσιακή παρουσία της στη λιανική.

Η Vodafone είχε φτάσει τον Ιούνιο τις 620.000 καλύψεις και συνεχίζει την υλοποίηση του σχεδίου της για 805.000 homes passed στις αρχές του 2027. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, ο αριθμός των πελατών της σε FTTH έχει υπερδιπλασιαστεί, με το βάρος να μεταφέρεται στη μετάβαση των συνδρομητών από τον χαλκό στην οπτική ίνα.

Η Nova έχει φτάσει τον στόχο των 950.000 homes passed, με περίπου το 70% να αφορά κτίρια στα οποία έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική υποδομή. Ως πάροχος υπηρεσιών διαθέτει περίπου 350.000 πελάτες FTTH, από τους οποίους οι 130.000 βρίσκονται στο ιδιόκτητο δίκτυό της. Παράλληλα, περίπου 80.000 πελάτες χρησιμοποιούν υπηρεσίες Fixed Wireless Access.

Η προτεραιότητα της εταιρείας μεταφέρεται πλέον από την κατασκευή νέων παράλληλων υποδομών στην αξιοποίηση του δικτύου. Όπως ανέφερε ο Chief Technology Officer της Nova, Μανώλης Γρηγοράκης, ενώ η διαθεσιμότητα FTTH βρίσκεται κοντά στο 70%, η πραγματική υιοθέτηση κινείται περίπου στο 30%-32%.

Inalan

Η Inalan, από την πλευρά της, προχωρά το επενδυτικό της σχέδιο με στόχο τα 2,6 εκατ. homes passed έως το 2032. Η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω πύκνωση του δικτύου της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επέκταση στα Χανιά, διατηρώντας ως βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών της τις συμμετρικές ταχύτητες upload και download.