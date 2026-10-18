Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η Σλάβια Πράγας με τη Χράντετς Κράλοβε για το πρωτάθλημα Τσεχίας, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την αποβολή του Τόμας Τσορί για απρεπή συμπεριφορά προς τον διαιτητή.

Ο 31χρονος επιθετικός διαμαρτυρήθηκε έντονα επειδή δεν καταλογίστηκε φάουλ υπέρ του και ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς τον ρέφερι.

Παρότι επιχείρησε να κρύψει την κίνησή του, προσποιούμενος ότι κρατούσε το πρόσωπό του, ο διαιτητής αντιλήφθηκε τη χειρονομία και του έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Další přešlap Tomáše Chorého! 😬 Za zdvižený prostředníček viděl červenou kartu a Slavia bude dohrávat v deseti. 🟥 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/0zVKjnbOxJ — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) October 17, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Σλάβια, Γίντριχ Τρπισόφσκι, ήταν έξαλλος με τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του.

«Δεν του έχω μιλήσει, δεν θέλω καν να τον δω αυτή τη στιγμή. Για μένα προσωπικά, είναι εντελώς ακατανόητο και δεν το καταλαβαίνω. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.