Τον Βιλί Ντελαζό όρισε η UEFA για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Μάνστεστερ Σίτι την προσεχή Τρίτη (20/10) στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

O Γάλλος ρέφερι είναι γνώριμο πρόσωπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει βρεθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για να διευθύνει σημαντικές αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ντελαζό είχε οριστεί στο ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στις 24 Απριλίου 2024, όταν η Ένωση επικράτησε με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στις 12 Μαΐου της ίδιας σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν τη νίκη με 2-0 στην Τούμπα.

Επίσης, είχε διευθύνει το Άρης – ΠΑΟΚ 0-1 στις 21 Απριλίου 2021, ενώ είχε βρεθεί και σε αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φινλανδία (0-2), στις 17 Νοεμβρίου 2024, για το Nations League.

Βοηθοί του Ντελαζό θα είναι οι Ερβάν Φινζάν και Βαλεντάν Εβράρ και τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μπαστιάν Ντεσεπί.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Βέλγος Μπραμ Βαν Ντρίσε, με βοηθό VAR τον Γερμανό Κρίστιαν Ντίνγκερτ.