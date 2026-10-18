Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η Super League 2, με τα βλέμματα να είναι στην Λάρισα εκεί όπου η τοπική ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με έντεκα βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη δέκατη θέση με έξι βαθμούς.

Στα υπόλοιπα σημερινά ματς, ο Πανθρακικός θα υποδεχτεί στην Κομοτηνή τον Ολυμπιακό Β’, ο Νέστος θα αντιμετωπίσει στη Χρυσούπολη την Athens Kallithea και ο Πύργος θα υποδεχτεί την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Asteras Aktor B’-Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός (14:45)

Πανθρακικός-Ολυμπιακός Β’ (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης-Athens Kallithea (15:00)

Πύργος-Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου-Πανιώνιος (14:45)

ΠΑΟΚ Β’-Απόλλων Καλαμαριάς (15:00)