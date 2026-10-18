Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η Super League 2, με τα βλέμματα να είναι στην Λάρισα εκεί όπου η τοπική ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με έντεκα βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη δέκατη θέση με έξι βαθμούς.
Στα υπόλοιπα σημερινά ματς, ο Πανθρακικός θα υποδεχτεί στην Κομοτηνή τον Ολυμπιακό Β’, ο Νέστος θα αντιμετωπίσει στη Χρυσούπολη την Athens Kallithea και ο Πύργος θα υποδεχτεί την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Asteras Aktor B’-Ζάκυνθος 1-1
Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός (14:45)
Πανθρακικός-Ολυμπιακός Β’ (15:00)
Νέστος Χρυσούπολης-Athens Kallithea (15:00)
Πύργος-Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου-Πανιώνιος (14:45)
ΠΑΟΚ Β’-Απόλλων Καλαμαριάς (15:00)