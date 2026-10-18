Σοκ προκαλεί η κυνική μαρτυρία ενός άνδρα που ισχυρίζεται ότι εργάζεται ως εκτελεστής για διαβόητο καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, αποκαλύπτοντας ότι λάμβανε 800 ευρώ τον μήνα για να δολοφονεί ανθρώπους.

Ο άνδρας εμφανίστηκε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI και υποστήριξε ότι είναι μέλος του καρτέλ Jalisco New Generation. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι εκτελεστές της εγκληματικής οργάνωσης, δήλωσε:

«Στο καρτέλ, ένας εκτελεστής παίρνει πάντα τον ίδιο μισθό. Μπορεί να σκοτώσω πέντε ανθρώπους σε μία ημέρα, αλλά η αμοιβή μου παραμένει ίδια. Μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι σκότωνε ανθρώπους για 800 ευρώ τον μήνα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο Rancho Izaguirre, μια απομονωμένη εγκατάσταση στην περιοχή Τεουτσιτλάν, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, η οποία έχει συνδεθεί με τη δράση του καρτέλ και υποθέσεις εξαφανίσεων.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής ισχυρίστηκε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι και ότι ο ίδιος ανέλαβε να κάψει τις σορούς περίπου των μισών θυμάτων.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι μέσα σε μία μόνο νύχτα εκτελέστηκαν 20 άνθρωποι, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, η καύση των σορών αποτελούσε πρακτική που αποσκοπούσε στην εξαφάνιση των στοιχείων ταυτότητας των θυμάτων και στη δυσκολότερη αναγνώρισή τους.

«Δεν θα τους βρουν ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους αγνοουμένους, τους οποίους εξακολουθούν να αναζητούν οι οικογένειές τους.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη ιατροδικαστική έρευνα, ενώ η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Μεξικού τους απορρίπτει κατηγορηματικά.

Cartel hitman earning $220 weekly claims he incinerated 250 people at Mexican ranch https://t.co/zHn3QDEyNY https://t.co/XHRaFKvWQI — New York Post (@nypost) October 17, 2026

Η μαρτυρία που προβλήθηκε από την ιταλική τηλεόραση προκάλεσε την αντίδραση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας του Μεξικού (FGR), η οποία αμφισβήτησε τα όσα ανέφερε ο άνδρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 14 Οκτωβρίου, η Εισαγγελία χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές περί μαζικής αποτέφρωσης ανθρώπων στις εγκαταστάσεις του Rancho Izaguirre.

Όπως διευκρίνισε, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 92% της ιατροδικαστικής εξέτασης του χώρου, χωρίς, σύμφωνα με την ίδια, να έχουν εντοπιστεί ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σε βάρος 15 ατόμων έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανή εμπλοκή τους στη λειτουργία της εγκατάστασης, την οποία οι μεξικανικές αρχές χαρακτηρίζουν χώρο στρατολόγησης και εκπαίδευσης μελών του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση τηλεφωνικών επικοινωνιών, την εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών και τη λήψη καταθέσεων από θύματα.