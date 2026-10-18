Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ορισμένοι επιδιώκουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα το τωρινό χάος που επικρατεί σε ευρωπαϊκές πόλεις και ειδικά στη Γαλλία.

«Αυτή την κοινωνική ηρεμία και την κοινωνική ειρήνη την έχουμε κατακτήσει ως Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την πατρίδα μας να γίνει όπως οι δρόμοι των Παρισίων», είπε στην ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη συζήτηση για τις καταλήψεις στα σχολεία, επέμεινε στην ανάγκη συνεχούς διαλόγου με τη νέα γενιά.

«Να κάτσουμε στο τραπέζι με τους μαθητές, να κάτσουμε στο τραπέζι με τα δεκαπενταμελή», είπε, σημειώνοντας: «Να ακούσουν και εκείνοι, να ακούσουμε κι εμείς. Το ίδιο με τους φοιτητές».