Με συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη η Μαρίνα Μεμουσάι, η πρώην παίκτρια του «The Voice», η οποία είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, αποκάλυψε για πρώτη φορά μια άγνωστη μεταξύ τους συνομιλία και αναφέρθηκε στη μοναξιά που, όπως υποστήριξε, εκείνος ένιωθε.

«Εγώ τον γνώρισα τον Γιώργο πριν από ένα χρόνο. Ξέρετε, ο κόσμος γνώρισε τον Γιώργο μέσα από τη φωνή του. Εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω και από τις σιωπές του. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος χωρίς φίλτρα. Ό,τι σκεφτόταν το έλεγε. Έδειχνε την αγάπη του. Και θα σας πω και κάτι που δεν το έχω πει ποτέ, ποτέ, σε καμία εκπομπή. Δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν», ανέφερε η πρώην παίκτρια του The Voice.

«Όταν έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος θα βάφτιζε το παιδί μου, ορμήξανε κάποιες εκπομπές να πάρουν την πρώτη δήλωση και ήταν την ίδια περίοδο που έγινε και αυτό το σκάνδαλο με αυτό το παλικάρι λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης», εξήγησε.

«Του έστειλα ένα μήνυμα. Του λέω, κύριε Γιώργο, μου ζητάνε να βγω να μιλήσω. Και με πήρε τηλέφωνο τρεις η ώρα τα ξημερώματα. Είχε τελειώσει τη δουλειά και μου λέει, κορίτσι μου, μη βγεις. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που σε πήραν δεν είναι καλοί άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι δεν σε θέλουν για το παιδί. Και όντως, να σας πω την αλήθεια, είπα ψέματα σε αυτή την εκπομπή ότι δεν θα βγω και την επόμενη μέρα βγήκε το σκάνδαλο. Φανταστείτε λίγο από τι με έσωσε εμένα ο Γιώργος», πρόσθεσε η Μαρίνα Μεμουσάι.

«Εγώ κατάλαβα ότι μέσα από μια τέτοια απώλεια δεν είναι τραγικό το ότι φεύγει ένας άνθρωπος, αλλά το ότι μένουν πίσω τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελες να του πεις. Και επειδή οι σαράντα μέρες δεν είναι σήμερα, αλλά είναι αύριο, σαράντα μέρες είναι αρκετές για να καταλάβεις πόσο σου λείπει ένας άνθρωπος. Αλλά μια ζωή δεν αρκεί για να σταματήσεις να πονάς και να σου λείπει. Εγώ θα θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος έδειχνε την καλοσύνη του, την ευγένειά του απλόχερα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να γέμιζε στάδια, στάδια. Και πάλι ένιωθε μόνος του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κατάφερε», εξομολογήθηκε.

«Επειδή για μένα ο Γιώργος δεν είναι απλά ανάμνηση, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα μεγάλο. Εγώ θα ήθελα να του πω αν μας ακούει όλους εμάς εδώ κάτω που έχουμε μείνει να μας συγχωρέσει αν κάποιες φορές ξεχάσαμε ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, τον τόσο μεγάλο καλλιτέχνη, υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε ανάγκη να τον πάρουμε από το χέρι», είπε η Μαρίνα Μεμουσάι.