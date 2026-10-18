Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 της Ίπσουιτς έκανε το 7 στα 7 στην Premier League, λίγο πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Έντσο Μαρέσκα να κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός που ανέλαβε τα ηνία της Σίτι το περασμένο καλοκαίρι έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Premier League που κερδίζει τα πρώτα επτά παιχνίδια του στον πάγκο της ομάδας.

Seven matches. Seven wins. 😮‍💨🩵 A record-breaking @premierleague start for our boss! 🤩 https://t.co/UKvIqXsPmr — Manchester City (@ManCity) October 17, 2026

Με το 7 στα 7 άφησε πίσω του τρεις προπονητές που μοιράζονταν μέχρι πρότινος την κορυφή με 6 στα 6 και αυτοί ήταν οι Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι, 2016-17), Κάρλο Αντσελότι (Τσέλσι, 2009-2010) και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 2018-19).