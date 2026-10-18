Αλλαγές θα έχει στο πρόγραμμά του ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ο οποίος θα διεξαχθεί το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου.

Η πρώτη αλλαγή αφορά τον Αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200 μ. Telekom, καθώς και την αντίστοιχη απόσταση SOH & ΑμεΑ Telekom, που θα διεξαχθούν το Σάββατο στις 16:00 αντί της Κυριακής.

Μία ώρα αργότερα, στις 17:00 θα δοθεί η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. Telekom, ενώ η ημέρα θα κλείσει στις 20:00 με τα 5km Universities Night Run allwyn.

Η Κυριακή 8 Νοεμβρίου, είναι η μέρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Η αύξηση των συμμετοχών επιφέρει αλλαγή και στην ώρα έναρξης του μεγάλου αγώνα, με την πρώτη εκκίνηση να δίνεται στις 08:30, δηλαδή νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Φέτος, θα γίνει, επίσης για πρώτη φορά, τμηματική μεταφορά των δρομέων στην αφετηρία με συγκεκριμένο σχέδιο, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας θα ξεκινήσει στις 08:00 με τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. allwyn.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των αγώνων του διημέρου:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1.200 μ. Telekom (1.000 μαθητές και μαθήτριες Δ’, Ε και ΣΤ’ Δημοτικού)

15:15-15:40 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

15:40 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων και αποχώρηση γονέων

15:45-15:55 Τοποθέτηση παιδιών στην εκκίνηση

16:00 Εκκίνηση αγώνα σε 3 κύματα (ανά 10 λεπτά)

16:35 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωση αγώνα

SOH & ΑμεΑ Telekom (500 άτομα)

16:00-16:30 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

16:35 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

16:40 Τοποθέτηση στην εκκίνηση

16:45 Εκκίνηση αγώνα σε 1 κύμα

16:55 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωση αγώνα

Αγώνας δρόμου 5 χλμ. Telekom (30.000 δρομείς)

16:00 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

16:10-16:40 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

16:45 Τοποθέτηση δρομέων στην εκκίνηση

17:00 Εκκίνηση αγώνα σε 20 κύματα (το δεύτερο 4 λεπτά αργότερα και από το 3ο μέχρι το 20ο ανά 6 λεπτά)

17:30 Απονομές μεταλλίων

20:10 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

5km Universities Night Run allwyn (3.000 δρομείς)

19:00 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

19:10 -19:40 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

19:45 Τοποθέτηση δρομέων στην εκκίνηση

20:00 Εκκίνηση αγώνα σε 2 κύματα (το 2ο 5 λεπτά αργότερα)

20:30 Απονομές μεταλλίων

21:10 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωση αγώνα

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αγώνας δρόμου 10 χλμ. allwyn (17.000 δρομείς)

07:15 Προβλεπόμενη ώρα άφιξης δρομέων

07:15-07:45 Παράδοση προσωπικών αντικειμένων

07:45 Τοποθέτηση δρομέων στην εκκίνηση

08:00 Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου σε 11 κύματα (το 2ο κύμα 2 λεπτά αργότερα, το 3ο, το 4ο και το 5ο 3 λεπτά μετά το προηγούμενο και από το 6ο μέχρι το 11ο ανά 4 λεπτά)

09:45 Απονομές μεταλλίων

10:10 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωσης αγώνα

Μαραθώνιος δρόμος 42.195 μ. (25.000 δρομείς)

05:00-06:30 Αναχώρηση λεωφορείων για την αφετηρία

06:30 Αναχώρηση λεωφορείου δημοσιογράφων και VIP, καθώς κριτών και εθελοντών για την τοποθέτησή τους στη διαδρομή

07:30 Κλείσιμο τμηματικά της μαραθώνιας διαδρομής και στα δυο ρεύματα

08:00-08:25 Τοποθέτηση δρομέων στα blocks

08:25 Αναχώρηση λεωφορείων δημοσιογράφων

08:30 Εκκίνηση Μαραθωνίου σε 15 μπλοκ (1ο μπλοκ με 20 Εlite athletes, 180 δρομείς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ και άλλους 600, από τους οποίους περίπου 300 με επιδόσεις κάτω από τις 3 ώρες)

08:32 Εκκίνηση 2ου μπλοκ

08:35 Εκκίνηση 3ου μπλοκ

08:39: Εκκίνηση 4ου μπλοκ

08:44: Εκκίνηση 5ου μπλοκ

08:45: Αναχώρηση λεωφορείων VIP

08:49 Εκκίνηση 6ου μπλοκ

08:54 Εκκίνηση μπλοκ ΑμεΑ

09:00-09:18 (και ανά 6 λεπτά) Εκκίνηση 7ου, 8ου, 9ου και 10ου μπλοκ

Δεύτερο κύμα προσέλευσης δρομέων

09:45-10:09 (και ανά 6 λεπτά) Εκκίνηση 11ου, 12ου, 13ου, 14ου και 15ου μπλοκ

11:30-12:00 Απονομές Μαραθωνίου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

18:15 Τέλος χρονικού ορίου ολοκλήρωση αγώνα