Την έντονη αντίδρασή της στα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση και τα κιλά εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου, στο νέο επεισόδιο του The Voice που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026 στον ΣΚΑΪ.

Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση μιας διαγωνιζόμενης στους coaches, η οποία μίλησε για την αλλαγή στην εμφάνισή της και για την προσπάθειά της να αποδεχθεί περισσότερο τον εαυτό της.

Με αφορμή όσα άκουσε, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία από το bullying που έχει δεχθεί για το βάρος της, τονίζοντας ότι η εμφάνιση δεν καθορίζει την αξία ενός καλλιτέχνη.

«Τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το μπούλινγκ για τα κιλά, μιας και το ’χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια και coach του The Voice κάλεσε, παράλληλα, τον κόσμο να μην εστιάζει στην εξωτερική εικόνα, αλλά στην προσωπικότητα και την ευαισθησία κάθε ανθρώπου.

«Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα», είπε.

Κλείνοντας, η Έλενα Παπαρίζου άσκησε κριτική στην ευκολία με την οποία γράφονται προσβλητικά σχόλια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται τέτοιες συμπεριφορές.

«Γιατί όλοι το ’χουμε πάρα πολύ εύκολο το να γράφουμε κακίες και να σχολιάζουμε. Πάρα πολύ εύκολο το έχουμε. Εγώ, όμως, δεν το δέχομαι», υπογράμμισε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα κατά του bullying για την εμφάνιση.