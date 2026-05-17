Ας είμαστε ειλικρινείς: αν σχεδιάζεις το πρώτο σου ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βοστώνη μάλλον δεν είναι ο πρώτος προορισμός στις επιλογές σου. Έχοντας να ανταγωνιστεί μεγαθήρια δημοφιλίας, όπως Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Μαϊάμι, είναι εύκολο κανείς να την προσπεράσει.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα η Βοστώνη δεν χρειάζεται να «φωνάξει» για να σου τραβήξει την προσοχή. Έχει τον δικό της μοναδικό χαρακτήρα και όσοι την έχουν επισκεφτεί μένουν εντυπωσιασμένοι, ειδικά οι Ευρωπαίοι τουρίστες καθώς θεωρείται η πιο «ευρωπαϊκή πόλη» των ΗΠΑ.

Επιπλέον, είναι μία από τις πιο πράσινες πόλεις στον κόσμο, καταλαμβάνοντας μάλιστα τη 2η θέση παγκοσμίως για τους πράσινους χώρους της και την πρόσβαση στη φύση, σύμφωνα με διεθνή έρευνα του Time Out. Για να καταλάβεις, το 95% των κατοίκων της ζει σε απόσταση μικρότερη των 5 λεπτών με τα πόδια από κάποιο πάρκο ή ανοιχτό πράσινο χώρο, ενώ είναι από τις πιο προσβάσιμες πόλεις για πεζούς στις ΗΠΑ, διαθέτοντας ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Έτσι, αν θέλουμε να τη βάλουμε απέναντι στη Νέα Υόρκη, τη «μητρόπολη των μητροπόλεων» και απόλυτο προορισμό των ΗΠΑ, η Βοστώνη κερδίζει την υπέρλαμπρη τσιμεντούπολη όχι στα σημεία αλλά κατά κράτος και ακόμη περισσότερο το καλοκαίρι, αφού με τα ατελείωτα πάρκα της αποτελεί όαση για κατοίκους και ταξιδιώτες.

Αλλά αυτό το καλοκαίρι έχεις κι άλλους λόγους για να επισκεφτείς την πόλη. Κι ένας από αυτούς τους λόγους είναι και τα διάφορα events που θα λάβουν χώρα. Κι εννοείται τα σημαντικά αξιοθέατά της.

Τι θα δεις στη Βοστώνη

The Freedom Trail: Το απόλυτο must. Πρόκειται για μία διαδρομή 4 χιλιομέτρων που συνδέει 16 μνημεία ιστορικής σημασίας, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή της Αμερικανικής Επανάστασης.

Old State House (Παλιό Κυβερνείο): Πρόκειται για το παλαιότερο δημόσιο κτίριο της πόλης που σώζεται μέχρι σήμερα και χτίστηκε το 1713. Από το μικρό, κομψό μπαλκόνι του διαβάστηκε για πρώτη φορά στους πολίτες της Βοστώνης η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776. Αποτελεί βασικό και κεντρικό σταθμό του Freedom Trail.

Faneuil Hall – Το Λίκνο της Ελευθερίας: Είναι ένα από τα πιο ζωντανά και ιστορικά τοπόσημα της πόλης. Χτίστηκε το 1742 και αποτελούσε χώρο συναθροίσεων και σημαντικών πολιτικών συναντήσεων. Εδώ εκφωνήθηκαν και οι πιο πύρινοι λόγοι κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας από ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Σάμιουελ Άνταμς, πυροδοτώντας την Αμερικανική Επανάσταση. Για τον λόγο αυτό έχει κερδίσει το προσωνύμιο «Το Λίκνο της Ελευθερίας». Πίσω από αυτό, εκτείνεται η διάσημη αγορά Quincy Market, ένας παράδεισος για τους foodies, αλλά και από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης για διασκέδαση και shopping.

Harvard University: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ωστόσο, μην παραλείψεις μια βόλτα στο Harvard Yard και να αγγίξεις το παπούτσι του αγάλματος του John Harvard, για να σου φέρει καλή τύχη.

Δημόσια Βιβλιοθήκη: Από τις ομορφότερες στον κόσμο, με μια εσωτερική αυλή που θυμίζει ιταλικό αναγεννησιακό παλάτι.

Beacon Hill: Η πιο πολυφωτογραφημένη γειτονιά με τα τούβλινα σπίτια και το διάσημο στενό Acorn Street.

Isabella Stewart Gardner Museum: Το μουσείο με την εντυπωσιακή αυλή-κήπο, αλλά και τις άδειες κορνίζες από τη μεγάλη ληστεία του 1990, όταν κλάπηκαν 13 πίνακες συνολικής αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων.

Fenway Park: Ο ναός του μπέιζμπολ. Ακόμα κι αν δεν δεις αγώνα, το tour στο γήπεδο είναι συγκλονιστικό.

Γιατί να ετοιμάσεις βαλίτσες για Βοστώνη αυτό το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι η Βοστώνη είναι πάντα στα καλύτερά της. Ωστόσο, φέτος ειδικά, η πόλη θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω μεγάλων διοργανώσεων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τουριστών από όλο τον κόσμο.

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026: Φέτος, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου -από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου- χτυπά στη Βόρεια Αμερική και η Βοστώνη είναι μία από τις διοργανώτριες πόλεις, που θα φιλοξενήσει αγώνες ομίλου κι έναν προημιτελικό. Μάλιστα, σχεδόν όλο τον Ιούνιο θα υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και δράσεις για τους φιλάθλους, καθώς και συναυλίες.

Sail Boston & Tall Ships: Τον Ιούλιο και συγκεκριμένα το διάστημα 11-16 Ιουλίου, η Βοστώνη θα φιλοξενήσει τη ναυτική γιορτή, Sail Boston, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση ιστορικών ιστιοφόρων (Tall Ships) από όλο τον κόσμο. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να δεις το λιμάνι γεμάτο με πλοία που μοιάζουν να βγήκαν από άλλη εποχή.

Boston 250 (250ή Επέτειος Ανεξαρτησίας): Το φετινό καλοκαίρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικό και για ιστορικούς λόγους, καθώς σηματοδοτεί τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Η Βοστώνη, ως γενέτειρα της επανάστασης, ετοιμάζει το Boston 250, μια σειρά από ιστορικές αναπαραστάσεις και εορτασμούς που θα κορυφωθούν την 4η Ιουλίου με το θρυλικό Boston Pops Fireworks Spectacular στον ποταμό Charles.

Παρατήρηση φαλαινών: Όχι μόνο φέτος, αλλά κάθε χρόνο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, μπορείς να ζήσεις μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες: την παρατήρηση φαλαινών. Επιβιβάζεσαι σε ειδικά καταμαράν που ξεκινούν απευθείας από το λιμάνι της Βοστώνης με κατεύθυνση το Stellwagen Bank National Marine Sanctuary, ένα προστατευόμενο θαλάσσιο πάρκο λίγα μίλια ανοιχτά του κόλπου της Μασαχουσέτης, στο οποίο μπορείς να δεις μεγαλοπτεροφάλαινες, πτεροφάλαινες και δελφίνια να κάνουν εντυπωσιακές βουτιές δίπλα στο σκάφος.

Δωρεάν εκδηλώσεις: Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα λάβουν χώρα διάφορες δωρεάν εκδηλώσεις και δράσεις σε υπαίθριους χώρους και πάρκα της πόλης, με συναυλίες, προβολές ταινιών, γαστρονομικά φεστιβάλ κ.ά.

Συναυλίες παγκόσμιου βεληνεκούς: Αν είσαι τύπος που «κυνηγάει» τις συναυλίες, φέτος θα πετύχεις στη Βοστώνη κάποια από τα πιο λαμπερά ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως τους BTS, το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δύο εμφανίσεις στις 5 και 6 Αυγούστου, τους Usher και Chris Brown που θα εμφανιστούν στις 17 Αυγούστου, αλλά και τον Bruno Mars που θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Και λίγα trivia για τη Βοστώνη

Η «Μέκκα της Διανόησης»: Αυτό είναι ένα από τα πιο παλιά της προσωνύμια. Με πάνω από 50 κολέγια και πανεπιστήμια (μεταξύ των οποίων το Harvard και το MIT), η πόλη εκπέμπει μια ακαδημαϊκή ενέργεια που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο.

Η «Πόλη των Πρωτιών»: Εδώ θα βρεις, μεταξύ άλλων, το πρώτο δημόσιο πάρκο (Boston Common, 1634), το πρώτο δημόσιο σχολείο, το πρώτο μετρό στην Αμερική και την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη.

Η «Μεγάλη Πλημμύρα Μελάσας»: Ένα από τα πιο παράξενα ατυχήματα στην παγκόσμια ιστορία συνέβη στη Βοστώνη το 1919, όπου μια τεράστια δεξαμενή μελάσας έσπασε στο North End κι ένα τεράστιο κύμα ύψους 7 μέτρων πλημμύρισε τους δρόμους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι. Οι ντόπιοι λένε ότι τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες, η περιοχή μυρίζει ακόμα ελαφρώς γλυκιά μελάσα.

Στη Βοστώνη το «Happy Hour» είναι παράνομο: Από το 1984, η πολιτεία της Μασαχουσέτης έχει απαγορεύσει με νόμο τις εκπτώσεις στο αλκοόλ για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, για την αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης. Οι προσφορές μετά τη δουλειά αφορούν αποκλειστικά το φαγητό!

Ήξερες ότι…

Μπορείς να πετάξεις απευθείας στη Βοστώνη από το Αεροδρόμιο της Αθήνας με την Delta Air Lines. Η πτήση διαρκεί 10 ώρες και 30 λεπτά.

Μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου ή το φαγητό σου και να κάνεις μία βόλτα στα καταστήματα.

Στο Zeus+Δione, θα ανακαλύψεις μοναδικά κομμάτια που αναδεικνύουν την προσωπικότητά σου και δίνουν στιλ σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Στο Timebox – Jewelry & Accessories θα βρεις τις τελευταίες συλλογές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ επώνυμων brands.

Το ταξίδι είναι μεγάλο και θα χρειαστεί κάτι να φας πριν την πτήση. Αν είσαι λάτρης της ιταλικής κουζίνας, θα λατρέψεις σίγουρα το Amore!

Στην Onexchange θα βρεις τις καλύτερες υπηρεσίες συναλλάγματος, όπου μπορείς να κάνεις αγοραπωλησίες σε περισσότερα από 60 διαφορετικά νομίσματα, 365 ημέρες τον χρόνο.

