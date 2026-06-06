Οι φιλικοί αγώνες της Αγγλίας, της Πορτογαλίας και του Βελγίου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (6/6).

Οι τρεις ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ 2026, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία να αναμετράται με τη Χιλή και το Βέλγιο να κοντράρεται με την Τυνησία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Finals Σαν Αντόνιο Σπερς-Νιου Γιορκ Νικς

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 3

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports Start Βέλγιο – Τυνησία Φιλικός Αγώνας

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco qualifying

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Meeting Παπαφλέσσεια Στίβος

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

20:50 Novasports Prime Πορτογαλία – Χιλή Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Start Αγγλία – Νέα Ζηλανδία Φιλικός Αγώνας

22:00 Novasports 1HD Καστεγιόν – Αλμερία Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

23:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold Τέξας