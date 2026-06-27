Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα απέδειξε στη διάρκεια της σύντομης ζωής του ότι ήταν ικανός για τα πάντα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και αυτό το κατάλαβε καλά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στη διάρκεια του Μουντιάλ 2018 που έγινε στη Ρωσία…

Τη δεκαετία του ’80, στα χρόνια της δόξας του στη Νάπολι, ο Αργεντίνος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’. Ήταν μια συνάντηση που τα ιταλικά ΜΜΕ -και όχι μόνο- περίμεναν πώς και πώς, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Όχι μόνο επειδή ο «Ντιεγκίτο» έστησε για κάτι ώρες τον Ποντίφικα, αλλά και για όσα του είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

«Τσακωθήκαμε, ναι. Αλήθεια είναι. Γιατί τσακωθήκαμε; Γιατί δεν μπορούσα να τον ακούω να μου λέει ότι η Εκκλησία αγωνιά για τα μικρά παιδιά που πεινάνε και την ίδια ώρα όπου κι αν κοιτούσα στο Βατικανό έβλεπα χρυσό. Πουλήστε τον χρυσό σας και δώστε τα λεφτά για να μην πεινάει κανένας», είχε πει χρόνια μετά ο Μαραντόνα, ο οποίος δεν μιλούσε μόνο για ποδόσφαιρο, όπως κάνουν όλοι οι παίκτες. Μιλούσε και για πιο σοβαρά θέματα, ενδιαφερόταν και για όσα γίνονταν έξω από τις τέσσερις γραμμές και έπαιρνε θέση για αυτά.

Το έκανε είτε με τις φιλίες του, όπως για παράδειγμα αυτή με τον Φιντέλ Κάστρο ή με τον Ούγκο Τσάβες, είτε με το να κάνει τατουάζ τον Τσε Γκεβάρα, είτε με το να εκφράζει την εκτίμηση του για κάποιους άλλους, όπως ο Πούτιν, με τον οποίο συναντήθηκε πριν το Μουντιάλ 2018. Οι δυο τους βρέθηκαν για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο στην κλήρωση των ομίλων και ο Αργεντίνος έσπασε τον πάγο από νωρίς.

«Όλοι ήρθαν για να σε δουν, όλοι θέλουν μια φωτογραφία αλλά ντρέπονται. Ο Ρονάλντο με παρακάλεσε να σου πω ότι θέλει μια φωτογραφία», είπε προς τον Πούτιν, ο οποίος πήρε από το χέρι τον Μαραντόνα, έβγαλε πρώτα μαζί του μια φωτογραφία και μετά πλησίασε και τους υπόλοιπους. Η επόμενη συνάντηση του Αργεντίνου με τον Ρώσο πρόεδρο θα γινόταν στο Κρεμλίνο το καλοκαίρι του 2018, καθώς αμφότεροι ήθελαν να τα πουν τετ α τετ, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα: Το… πρωινό ξύπνημα.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Πούτιν, τον στηρίζω και πάντα θα τον στηρίζω. Είναι μαζί μας και εγώ μαζί του. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για τις 09:00 το πρωί και εγώ στις 09:00 το πρωί δεν ξυπνάω για κανέναν», είχε πει ο Μαραντόνα στο TyC Sports, εξηγώντας γιατί αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ…