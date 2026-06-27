Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη συνεχίζει να καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ απολογισμό νεκρών και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μεταφορές σε πολλές χώρες της ηπείρου.

Στη Γαλλία, οι αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, καθώς χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά σε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες και πισίνες εν μέσω των ακραίων θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν σε μη οργανωμένες και μη επιτηρούμενες περιοχές κολύμβησης, όπως ποτάμια και μικρές λίμνες, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά και σε ιδιωτικές πισίνες.

Οι γαλλικές αρχές αποδίδουν αρκετούς από τους θανάτους σε φαινόμενα υδροπληξίας αλλά και σε καρδιακά επεισόδια που προκλήθηκαν από την απότομη έκθεση του οργανισμού στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές.

Ανήλικα παιδιά νεκρά στη Γερμανία στην προσπάθεια για λίγη δροσιά

Δραματική είναι η κατάσταση και στη Γερμανία, όπου η αναζήτηση ανακούφισης από τη ζέστη κατέληξε σε τραγωδία για αρκετούς ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες.

Ένα αγόρι έξι ετών εντοπίστηκε νεκρό στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν γνώριζε κολύμπι.

Στην ίδια περιοχή είχαν προηγηθεί οι θάνατοι ενός 16χρονου αλλά και δύο αδελφών ηλικίας 14 και 19 ετών, ενώ ακόμη ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτηξε στο κανάλι Ρήνου-Χέρνε μετά από προπόνηση τρεξίματος για να δροσιστεί.

Παράλληλα, τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανάλογα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις αρχές να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG), το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 393 πνιγμοί στη χώρα, εκ των οποίων οι 282 σημειώθηκαν σε ποτάμια και λίμνες. Το 82% των θυμάτων ήταν άνδρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την κολύμβηση αλλά και η απότομη είσοδος σε κρύο νερό μετά από παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο υδροπληξίας και καρδιακών επεισοδίων.

Η DLRG καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μη επιτηρούμενες περιοχές κολύμβησης, να μην μπαίνουν ποτέ μόνοι στο νερό και να δροσίζουν σταδιακά το σώμα τους πριν κολυμπήσουν.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και προβλήματα στις υποδομές

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη καταγράφει πρωτοφανείς θερμοκρασίες για την εποχή.

Στη Γερμανία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μέρκεν-Ντρέβιτς της Σαξονίας-Άνχαλτ, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των 41,3 βαθμών που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα στο Ζααρμπρίκεν.

Water cannons were deployed in front of the Brandenburg Gate to help cool people down during Berlin’s heatwave. pic.twitter.com/qsp6bQATWa — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 27, 2026

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει ρωγμές σε τμήματα του οδικού δικτύου, με ειδικά συνεργεία να ψεκάζουν την άσφαλτο με νερό ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του οδοστρώματος.

Στο Βερολίνο, οχήματα εκτόξευσης νερού χρησιμοποιούνται για τη μείωση της θερμοκρασίας σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης, ενώ αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και σε αεροδρόμια προκειμένου να προστατευθούν οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης από τις ζημιές που προκαλεί η υπερβολική ζέστη.

Alemania descendio a la locura por la mega ola de calor de 39 grados



sacaron los camiones hidrantes y estan mojando a la gente de la calle para que este fresca kjj pic.twitter.com/GcxwMPMGoq — ElBuni (@therealbuni) June 27, 2026

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν σοβαρά τις υποδομές μεταφορών.

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Αυστρία το θερμόμετρο έφτασε τους 38,7 βαθμούς Κελσίου, στην Ελβετία σημειώθηκαν 39 βαθμοί στη Βασιλεία, ενώ η Τσεχία κατέγραψε νέο απόλυτο ρεκόρ με 40,6 βαθμούς στην περιοχή Ντόξανι, βόρεια της Πράγας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ακραία κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα συχνότερα και εντονότερα στην Ευρώπη, με τις επιπτώσεις τους να επηρεάζουν πλέον όχι μόνο την καθημερινότητα και τις υποδομές αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ζωή.