Πάνω από 12 κιλά κάνναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών, εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος στα Χανιά, ενώ η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε στον εντοπισμό δύο δεμάτων που είχαν διακινηθεί μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων εντόπισαν τον 21χρονο την ώρα που έβγαινε από εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών, έχοντας μόλις παραλάβει ένα δέμα.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στον έλεγχο του πακέτου. Στο εσωτερικό του βρήκαν επτά κουτιά παιχνιδιών, μέσα στα οποία είχαν κρυφτεί συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης και 122 γραμμάρια κοκαΐνης.

Το δεύτερο δέμα στο Ηράκλειο

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταμάτησε στη σύλληψη του 21χρονου.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα, το οποίο είχε σταλεί σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι ναρκωτικές ουσίες είχαν κρυφτεί μέσα σε συσκευασίες παιχνιδιών. Οι αστυνομικοί άνοιξαν οκτώ κούτες, μέσα στις οποίες εντόπισαν 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και 337 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συνολικά, από τα δύο δέματα κατασχέθηκαν 12 κιλά και 266 γραμμάρια κάνναβης και 459 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 21χρονου

Μετά τη σύλληψη ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του νεαρού, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μικροποσότητα κάνναβης, 350 ευρώ, δύο τρίφτες και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η δράση του κυκλώματος και να εντοπιστούν τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.