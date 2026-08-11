Τη Μόσχα κατηγορεί το Βερολίνο ότι αξιοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκειμένου να χαρτογραφήσει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής αεράμυνας και να εντοπίσει πιθανά ευάλωτα σημεία. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολοένα εντονότερη ρωσική δραστηριότητα «γκρίζας ζώνης», η οποία αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης και στην αποσταθεροποίηση κρατικών δομών και θεσμών στην Ευρώπη.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Wall Street Journal, ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ υποστήριξε ότι «Υβριδικές επιθέσεις λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις χώρες του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα κράτη που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

Κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν έχουν μόνο άμεσο επιχειρησιακό χαρακτήρα, αλλά επιτρέπουν στη Μόσχα να συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι ευρωπαϊκές χώρες. «Η Ρωσία μάς δοκιμάζει και παρατηρεί πώς αντιδρούμε», ανέφερε, εκτιμώντας ότι τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την προσαρμογή των ρωσικών μεθόδων σε περίπτωση μελλοντικής αναμέτρησης.

Το Βερολίνο προετοιμάζεται για ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας

Ο Μπρόιερ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας ριζικής αναμόρφωσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, με το Βερολίνο να επιχειρεί να αντιστρέψει τις συνέπειες πολυετούς υποχρηματοδότησης και να αποκτήσει στρατό με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τον Γερμανό στρατηγό, παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να πολεμούν στην Ουκρανία, η Μόσχα «ήδη αναπροσαρμόζει την οικονομία και τον στρατό της προκειμένου να προετοιμαστεί για μια ευρύτερη σύγκρουση με τη Δύση».

Ακριβώς αυτή η αντίληψη για τη ρωσική απειλή βρίσκεται στον πυρήνα του νέου στρατιωτικού σχεδιασμού της Γερμανίας. Πρόκειται για την πρώτη στρατηγική αυτού του είδους που καταρτίζει το Βερολίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αποχαρακτηρισμένη σύνοψή της δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο. Ο νέος σχεδιασμός αποτυπώνει ταυτόχρονα τη φιλοδοξία της Γερμανίας να αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.

Drone με εκρηκτικά σήμανε συναγερμό στη Γερμανία

Τις ανησυχίες για τις νέες μορφές απειλών ενίσχυσε περιστατικό που καταγράφηκε την Πέμπτη σε αεροδρόμιο της ανατολικής Γερμανίας. Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και αναχαίτισαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικά και βρισκόταν κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί από πού προήλθε το drone. Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα νέο επίπεδο κινδύνου».

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal είχε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να επιχειρήσει μέσα στα επόμενα χρόνια να μετρήσει στην πράξη την αντίδραση του ΝΑΤΟ, πραγματοποιώντας μια περιορισμένη στρατιωτική ενέργεια εναντίον χώρας-μέλους της Συμμαχίας.

Η Γερμανία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 οδήγησε τη Γερμανία σε σημαντική ενίσχυση των κονδυλίων που διαθέτει για την άμυνα. Παράλληλα, το Βερολίνο, όπως και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, βρίσκεται αντιμέτωπο με τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική και στρατιωτική συνεισφορά.

Η πίεση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν και επιδιώκουν να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής προσοχής και των πόρων τους προς την Ασία και την αμερικανική ήπειρο.

«Η Ουάσιγκτον θεωρεί την Κίνα ως την πρώτη στρατηγική της προτεραιότητα», σημείωσε ο Μπρόιερ, περιγράφοντας τη διαφορετική αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη. «Για εμάς, για γεωγραφικούς λόγους, η Ρωσία αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα».

Η φιλοδοξία για ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα

Ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων θεωρεί ότι το οικονομικό βάρος και η γεωγραφική θέση της χώρας του καθιστούν αναγκαία την ανάληψη περισσότερων ευθυνών για την ασφάλεια της ηπείρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Βερολίνο επιδιώκει να λειτουργήσει ως «στρατηγικό συνδετικό στοιχείο» μεταξύ των χωρών της Βαλτικής, των σκανδιναβικών κρατών και των χωρών της ανατολικής πτέρυγας από τη μία πλευρά και της υπόλοιπης Ευρώπης από την άλλη.

Ο Μπρόιερ συγκαταλέγεται, παράλληλα, μεταξύ των βασικών διεκδικητών της προεδρίας της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο. Ο επικεφαλής της Επιτροπής αποτελεί τον κυριότερο στρατιωτικό σύμβουλο του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας και επιλέγεται από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων των κρατών-μελών.

Νέα στρατιωτική συνεργασία Γερμανίας και Πολωνίας

Χαρακτηριστικό της αλλαγής που συντελείται στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη αποτελεί η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο η Γερμανία και η Πολωνία.

Η συμφωνία αποβλέπει στη βελτίωση της δυνατότητας των δυνάμεων των δύο συμμάχων να επιχειρούν από κοινού, ενώ προβλέπει βαθύτερη συνεργασία τόσο στην κυβερνοασφάλεια όσο και στο διάστημα.

Η περαιτέρω στρατιωτική προσέγγιση Βαρσοβίας και Βερολίνου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της ιστορικής εμπειρίας της Πολωνίας από τη γερμανική εισβολή και κατοχή. Παράλληλα, αποτελεί ένδειξη της βαρύτητας που αποδίδουν σήμερα και οι δύο κυβερνήσεις στον κίνδυνο που θεωρούν ότι προέρχεται από τη Ρωσία.

Τον Ιούλιο, ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ κατέπεσε σε περιοχή της ανατολικής Πολωνίας. Οι εκτιμήσεις θέλουν τον πύραυλο να κατευθυνόταν προς στόχο στην Ουκρανία, περίπου 60 μίλια μακριά. Ωστόσο, εντός του ΝΑΤΟ υπάρχουν υποψίες ότι τα επανειλημμένα περιστατικά με ρωσικούς πυραύλους και drones τα τελευταία χρόνια ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα και για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες αντίδρασης της Συμμαχίας.

Θετικά μηνύματα από την Ουάσινγκτον

Ο νέος προσανατολισμός του Βερολίνου στον τομέα της άμυνας έχει τύχει θετικής υποδοχής και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι αναφέρθηκε μέσω X στην «ιστορική, εξαιρετικά αξιέπαινη νέα στρατιωτική στρατηγική και πρόγραμμα» της Γερμανίας.

Στις βασικές επενδυτικές κατευθύνσεις του γερμανικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και αναγνώριση, η ενίσχυση της αεράμυνας και η ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων. Πρόκειται για τομείς στους οποίους οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξαρτώνταν επί δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τον Μπρόιερ, θα πρέπει να δοθεί επίσης στα μη επανδρωμένα συστήματα, είτε πρόκειται για εναέρια drones είτε για αντίστοιχες πλατφόρμες στη θάλασσα και στην ξηρά.

Δισεκατομμύρια για διάστημα και νέα οπλικά συστήματα

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει δεσμευτεί για τη διάθεση 30 δισ. ευρώ έως το 2030 σε δορυφόρους και άλλες διαστημικές υποδομές.

Παράλληλα, το Βερολίνο υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Ουάσινγκτον που προβλέπει την κατασκευή πυραύλων «Tomahawk» στη Γερμανία, ενισχύοντας τις δυνατότητες πραγματοποίησης πληγμάτων ακριβείας σε μεγάλες αποστάσεις.

«Διαθέτουμε τους πόρους. Χτίζουμε ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο», τόνισε ο Μπρόιερ.

Για την κάλυψη των άμεσων επιχειρησιακών αναγκών, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ευρωπαϊκοί στρατοί και οι αρμόδιοι φορείς θα χρειαστεί αρχικά να στραφούν στην αγορά οπλικών συστημάτων που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, ωστόσο, θεωρεί απαραίτητη την αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας στον αμυντικό τομέα, ώστε η ήπειρος να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες. «Πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι και βιώσιμοι».