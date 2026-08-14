Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την καταστροφή που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Η εικόνα σήμερα είναι σημαντικά βελτιωμένη και, σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Πραγματοποιούνται συνεχώς ρίψεις νερού, προκειμένου να σβήσουν και οι μικρές εστίες φωτιάς.

Όλες οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη στροφή Κασσανδρείας έχει απαγορευτεί και ιδιοκτήτες σπιτιών που θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή για να ελέγξουν την κατάστασή τους μετά την πυρκαγιά, αναμένουν στο σημείο ή προσπαθούν να περάσουν από άλλους δρόμους.

Ερημιά παραμονή του Δεκαπενταύγουστου

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι και όσοι παρέμειναν στη Σίβηρη άνοιξαν σήμερα τα καταστήματά τους προσπαθώντας να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Το παραθεριστικό θέρετρο, όμως, που αυτές τις μέρες θα βρισκόταν στο ζενίθ της τουριστικής κίνησης, είναι εντελώς έρημο και στον αέρα πλανάται έντονα η μυρωδιά του καμένου. Φαίνεται ότι και οι τελευταίοι τουρίστες έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και παντού επικρατεί ερημιά την οποία διακόπτει μόνο ο θόρυβος των πυροσβεστικών αεροσκαφών που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

«Από το πρωί δεν πέρασε ψυχή», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιώργος Καϊτάρης, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών στη σκάλα Σίβηρης. Σχολιάζει δε ότι αυτές οι μέρες, κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, που είναι κορυφαίες όσον αφορά την τουριστική κίνηση, φέτος θα είναι ερημικές εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Στην παραλία της Σίβηρης που τέτοια εποχή θα έσφυζε από ζωή και λουόμενους, ελάχιστοι κατέβηκαν για μια πρωινή βουτιά που γίνεται «παρέα» με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που ανεφοδιάζονται με νερό και υπό το βλέμμα του ναυαγοσώστη ο οποίος κατέβηκε για υπηρεσία σε μια άδεια ακτή. Άδεια είναι και τα μαγαζιά εστίασης, με τα τραπεζάκια δίπλα στο κύμα που, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν γεμάτα από νωρίς το πρωί.

Όσοι κατάφεραν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους στα σημεία από όπου πέρασε η φωτιά, ελέγχουν για ζημιές. Υπάρχουν κατοικίες με κατεστραμμένες στέγες και άλλα μέρη, ενώ άθικτο παρέμεινε το αμφιθέατρο της Σίβηρης το οποίο είχε πλησιάσει χθες η φωτιά.

Ολονύχτια μάχη

«Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας πολύ έντονος φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη μας φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Δεν μας ξέφυγε. Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα “καντηλάκια” γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά το κακό το ξεπεράσαμε», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. Ήδη με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα αεροπλάνα Καναντέρ και τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση.

«Είμαστε εδώ όλο το βράδυ. Τα μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου κατάφεραν να κάνουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες από χθες το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο βοηθήθηκαν πάρα πολύ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μας έφυγε η φωτιά», τόνισε ο κ. Κουφίδης. Παράλληλα σημείωσε ότι στην περιοχή βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, και με τον δήμο Κασσάνδρας για να τεθεί ενδεχομένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. «Δεν πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7-8 σπίτια και αυτά όχι ολοσχερώς, κάποια αυτοκίνητα, ενώ σε ό,τι αφορά τη δασική έκταση που κάηκε η γενική εκτίμηση είναι 4.000 στρέμματα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Χαλκιδικής. Ωστόσο όλα αυτά είναι ρευστά γιατί τώρα θα γίνουν οι καταγραφές όπως πρέπει. Ο δρόμος δεν έχει ανοίξει. Προτεραιότητα έχει να σβήσει εντελώς η φωτιά, να μπουν μέσα και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δούμε για πεσμένα καλώδια, να μην έχουμε διάφορα και μετά με εντολή της Πυροσβεστικής θα ανοίξει και ο δρόμος», σχολίασε. Πρόβλημα υπάρχει με τον βιολογικό καθαρισμό που έχει καεί ολοσχερώς και με κάποιες άλλες υποδομές, αλλά, όπως είπε ο κ. Κουφίδης, «το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες στην Κασσάνδρα επεσήμανε: «Δεν προβλέπεται βροχή, καθώς όπως φαίνεται η βροχή θα φτάσει μέχρι τα Μουδανιά και την Ποτίδαια. Περιμένουμε ανέμους 5 Μποφόρ αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 5 Μποφόρ τουλάχιστον εδώ στη διασταύρωση της Σίβηρης που είμαστε εμείς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευτύχημα».

Σχετικά με την υδροδότηση της περιοχής σημείωσε: «Νερό υπάρχει γιατί από χθες προβλέψαμε και ήρθαν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες, με αποτέλεσμα να δουλεύουν τα αντλιοστάσια. Δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όπως ενημερωνόμαστε και από τον δήμο έχουμε πολύ καλή ροή. Όσο βέβαια περνάει η μέρα και πηγαίνει η ηλεκτροδότηση παντού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα».

Σημειώνεται πως χθες οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών διά θαλάσσης. Σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβισε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας. Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.