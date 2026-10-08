Η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα συνεχίζεται και η εισαγγελία ζήτησε την καταδίκη του προσωπικού του γιατρού, Λεοπόλδο Λούκε, και τη φυλάκισή του για 12 χρόνια.

Στις 25 Νοεμβρίου 2020 ο πλανήτης πάγωσε στην είδηση του θανάτου του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, με την οικογένειά του να τα βάζει με την ιατρική ομάδα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο στην οποία είχε υποβληθεί.

Η δίκη για τον θάνατο του «Ντιεγκίτο» συνεχίζεται και η εισαγγελία πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορούμενων, ζητώντας ποινή φυλάκισης 12 ετών για τον προσωπικό γιατρό του Μαραντόνα, Λεοπόλδο Λούκε, καθώς και απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος για 10 χρόνια.

Παράλληλα, η εισαγγελία πρότεινε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και ισόχρονη επαγγελματική απαγόρευση για τη Νάνσι Φορλίνι, υπεύθυνη συντονισμού της κατ’ οίκον φροντίδας της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας Swiss Medical και ποινή φυλάκισης 8 ετών και 10 χρόνια απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος για την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η εισαγγελία εισηγήθηκε φυλάκιση πέντε ετών και δεκαετή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος για τον ψυχολόγο Κάρλος Ντίας και ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκταετή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος για τους νοσηλευτές Μαριάνο Περόνι και Ρικάρντο Αλμιρόν.