Το κύμα πωλήσεων γαλλικών κρατικών ομολόγων, που επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, δημιούργησε επενδυτικές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι μαζικές πωλήσεις οδήγησαν την απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου κοντά στο 5%, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας, το οποίο ανέρχεται σε 3,5 τρισ. ευρώ.

Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων διευρύνθηκε στις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας αύξηση περίπου 67% από τις αρχές του μήνα.

Η αναταραχή επηρέασε και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, με το spread των ιταλικών ομολόγων να ξεπερνά τις 1,1 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, αρκετοί μεγάλοι επενδυτές αξιοποίησαν την πτώση των τιμών για να ενισχύσουν τις τοποθετήσεις τους, θεωρώντας απίθανο να ξεσπάσει νέα κρίση ανάλογη με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας.

«Δεν πρόκειται για επανάληψη της κατάστασης των αρχών της δεκαετίας του 2010», δήλωσε ο διαχειριστής κεφαλαίων της Aberdeen Investments, Άλεξ Έβερετ. Όπως εξήγησε, παρά την πρόσφατη αστάθεια, η ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων διαθέτει πλέον ισχυρότερη θεσμική στήριξη και απολαμβάνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές.

Ανάλογες ευκαιρίες εντοπίζονται και στην αγορά εταιρικών ομολόγων, όπου η αναταραχή έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων. Ο Τζέιμς Κάρτερ, συνδιευθυντής του τμήματος σταθερού εισοδήματος της W1M, δήλωσε ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την πρόσφατη πτώση των τιμών για να αγοράσει ομόλογα γαλλικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η ασφαλιστική Axa και η τράπεζα BNP Paribas.

Παρά το αγοραστικό ενδιαφέρον, αρκετοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, καθώς η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές.

Οι αποδόσεις υποχώρησαν προσωρινά την Τρίτη, μετά τις δεσμεύσεις της Μαρίν Λε Πεν για δημοσιονομική πειθαρχία, ωστόσο ανέκαμψαν την Τετάρτη, εν μέσω αύξησης των τιμών του πετρελαίου και συνεχιζόμενων ανησυχιών για την πορεία των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,92%.

Πάντως, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει ως αποστολή να αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών».

Την ίδια στιγμή, επενδυτικές εταιρείες όπως η Ninety One και η Schroders αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αυξάνοντας την έκθεσή τους σε άλλες κατηγορίες ευρωπαϊκών ομολόγων που θεωρούν πιο ελκυστικές.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Ninety One, Τζέισον Μπόρμπορα-Σιν, εξήγησε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να αυξήσει άμεσα τις τοποθετήσεις της σε γαλλικά κρατικά ομόλογα πριν από τις εκλογές του 2027, επιλέγοντας αντ’ αυτού επενδύσεις που έχουν επηρεαστεί από την αναταραχή, αλλά παρουσιάζουν μικρότερη έκθεση στους κινδύνους της γαλλικής αγοράς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τζέιμς Ρίνγκερ της Schroders επισήμανε ότι η εταιρεία αξιοποίησε την πτώση των τιμών για να ενισχύσει επιλεκτικά τις θέσεις της σε ιταλικά και ισπανικά ομόλογα, καθώς και σε ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας.

«Η κατάσταση στη Γαλλία δεν έχει σε καμία περίπτωση επιλυθεί», τόνισε, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον σε άλλες αγορές και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με ισχυρότερα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη.