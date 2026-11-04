Σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Ερμαίος, ο Ερμαίας, ο Ιωαννίκιος και ο Ιωανίκιος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του Ιερομάρτυρα Ερμαίου και του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη, μεταξύ άλλων Αγίων.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ερμαίος

Ερμαίας

Ιωαννίκιος

Ιωανίκιος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Γαλακτίων

Γαλακτίωνας

Γαλάτιος

Γαλάτης

Γαλακτία

Γαλατεία

Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνα

Λίνος

Σιλβανός

Σιλβάνα

Σιλβανή

Σίλβια

Σίλβα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του εν Ολύμπω, Αγίων Νικάνδρου επισκόπου Μύρων και Ερμαίου του πρεσβυτέρου, Αγίου Πορφυρίου του Μίμου, Αγίου Ιωάννη Βατατζή του ελεήμονα βασιλιά, Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή, Οσίου Μερκουρίου του Νηστευτή και Δικαίου Αβιμέλεχ. Στο συναξάρι της ημέρας περιλαμβάνεται επίσης η διήγηση για τον θρήνο του Προφήτη Ιερεμία σχετικά με την Ιερουσαλήμ και την άλωσή της.

Όσιος Ιωαννίκιος ο Μέγας: Από στρατιώτης του Βυζαντίου σε έναν από τους γνωστότερους ασκητές

Ο Όσιος Ιωαννίκιος ο Μέγας υπήρξε σημαντική μορφή του βυζαντινού μοναχισμού, με τη ζωή του να τοποθετείται στον 8ο και τον 9ο αιώνα. Γεννήθηκε στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας και, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι γονείς του ονομάζονταν Μυριτρίκης και Αναστασώ.

Σε νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στον βυζαντινό στρατό, όπου διακρίθηκε για τις στρατιωτικές του ικανότητες. Οι βιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Βουλγάρων και απέκτησε την εκτίμηση των ανωτέρων του.

Η εποχή του χαρακτηριζόταν από την Εικονομαχία, τη μεγάλη θρησκευτική και πολιτική σύγκρουση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σχετικά με την τιμή των ιερών εικόνων. Ο Ιωαννίκιος αρχικά ακολούθησε τις εικονομαχικές αντιλήψεις, αλλά αργότερα απομακρύνθηκε από αυτές και τάχθηκε υπέρ της τιμής των εικόνων.

Η αλλαγή αυτή συνδέθηκε με μια καθοριστική στροφή στη ζωή του. Εγκατέλειψε τη στρατιωτική σταδιοδρομία και επέλεξε τον μοναχισμό, απομακρυνόμενος από τη δημόσια ζωή. Εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ολύμπου της Βιθυνίας, στη σημερινή Τουρκία, ενός σημαντικού κέντρου μοναστικής ζωής της εποχής. Πρόκειται για διαφορετικό βουνό από τον γνωστό Όλυμπο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις αγιολογικές πηγές, αφιέρωσε πολλές δεκαετίες στην προσευχή, τη νηστεία και την ασκητική ζωή. Η φήμη του εξαπλώθηκε στους μοναστικούς κύκλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ η εκκλησιαστική παράδοση του αποδίδει πνευματική καθοδήγηση πιστών, προορατικό χάρισμα και θαυματουργικές επεμβάσεις.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνδέονται με τη Μονή Αντιδίου στη Βιθυνία, όπου και πέθανε, σύμφωνα με τις σχετικές βιογραφικές παραδόσεις, σε ηλικία περίπου 94 ετών. Ο Ιωαννίκιος τιμάται ως ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους του ανατολικού μοναχισμού και η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Νοεμβρίου.

Στον Όσιο Ιωαννίκιο αποδίδεται η σύντομη προσευχή:

«Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριὰς Ἁγία, δόξα σοι».

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Εορτολόγιο Νοεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Νοεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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