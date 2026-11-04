Ανάμεσα στους μεγάλους χαμένους της εκλογικής βραδιάς στις ΗΠΑ συγκαταλέγεται ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών, Έλον Μασκ, ο οποίος δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει υποψηφίους που τελικά δεν κατάφεραν να κερδίσουν τις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχαν.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ διέθεσε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ πρόσωπο το οποίο δεν ήταν υποψήφιο σε εκλογές. Από αυτά, περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν σε προσπάθειες που σχετίζονταν με το Τέξας. Ωστόσο, οι υποψήφιοι που είχε επιλέξει να στηρίξει σε διάφορες περιοχές της χώρας υπέστησαν εκτεταμένες ήττες, χάνοντας σχεδόν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ανάμεσά τους ήταν ο Κεν Πάξτον, που διεκδικούσε μια θέση στη Γερουσία του Τέξας, καθώς και ο Βιβέκ Ραμασουάμι, υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη του Οχάιο.

Ιδιαίτερα αβέβαια εμφανίζονται πλέον και τα σχέδια του Μασκ για την ανάπτυξη μεγάλων εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων σε ολόκληρο το Τέξας, μετά την απρόσμενη νίκη της Δημοκρατικής Τζίνα Ινοχόσα απέναντι στον εν ενεργεία κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, στην εκλογική μάχη για την ηγεσία της πολιτείας.

Ο ίδιος ο Έλον Μασκ σχολίασε τα εκλογικά αποτελέσματα το πρωί της Τετάρτης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας: «Τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα φαίνονται πλέον αρκετά ελκυστικά». Με αυτόν τον τρόπο συνέδεσε το αποτέλεσμα των εκλογών με μια ιδέα που προσπαθεί να προωθήσει.

Λίγο αργότερα, επανήλθε με μια ειρωνική αναφορά στις καταγγελίες περί εκλογικής παρέμβασης, γράφοντας: «Φαίνεται πως τα διαστημικά λέιζερ μου, με τα οποία παρεμβαίνω στις εκλογές, δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά».

Το Τέξας, πολιτεία την οποία ο Μασκ έχει επιλέξει ως τόπο κατοικίας του, έχει εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε σημαντικό κέντρο για την ανάπτυξη και την κατασκευή εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων. Ο Γκρεγκ Άμποτ αποτελούσε ισχυρό σύμμαχο τόσο των ηγετικών στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας όσο και της Γουόλ Στριτ.

«Εν μέσω των αντιδράσεων κατά των κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα, το Τέξας υποτίθεται ότι θα αποτελούσε μια όαση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Αμερική», δήλωσε ο Σαμ Κόπελμαν, εκδότης του Hunterbrook Media, ενός μέσου ερευνητικής δημοσιογραφίας που συνδέεται με ένα hedge fund. «Αυτές οι εκλογές άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα», συμπληρώνει.

Παράλληλα, η ανάληψη του ελέγχου του αμερικανικού Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς ενδέχεται να φέρει τον Έλον Μασκ στο στόχαστρο του κόμματος, το οποίο επιδιώκει να ασκήσει έντονη κριτική στους επικεφαλής των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Μάλιστα, ορισμένοι Δημοκρατικοί προωθούν την ιδέα να κληθούν στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου.

«Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικανούς, εν μέρει επειδή είχαν αγοραστεί και πληρωθεί από δισεκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους καταστήσουν υπόλογους, αντί να εξαργυρώνουν τις επιταγές τους», δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας, Γκρεγκ Καζάρ.