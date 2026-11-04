Το Πεκίνο προειδοποίησε σήμερα τη Βρετανία κατά οποιασδήποτε απόπειρας «δυσφήμησής» του, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση έκθεσης του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (NCSC), η οποία έκανε λόγο για το ενδεχόμενο κράτη, κυρίως η Κίνα, να εξαπολύσουν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον κρίσιμης σημασίας βρετανικών υποδομών.

«Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της αναφορικά με τη χρήση, από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, διατυπώσεων, που βασίζονται σε εικασίες και αποσκοπούν στη δυσφήμηση της Κίνας, ελλείψει οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για την έκθεση αυτή.

Η Βρετανία «χρησιμοποιεί για μία ακόμη φορά την παλιά πρόφαση της κυβερνοπειρατείας, για να εφαρμόσει νέα μέτρα, με στόχο τον περιορισμό της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην Κίνα», πρόσθεσε η ίδια, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «λάθος προσέγγιση».

Ο Ρίτσαρντ Χορν, διευθυντής του NCSC, δήλωσε χθες, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού στο Λονδίνο ότι είναι «πολύ πιθανό» το Πεκίνο «να βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε επιχειρήσεις με στόχο τις κρίσιμες εθνικές υποδομές μας και άλλους στρατηγικούς στόχους».

Μια κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία σουπερμάρκετ σε όλη την Ευρώπη αποτελεί μόνο μια πρώτη ένδειξη για το τι πρόκειται να ακολουθήσει: διαταραχές που πιθανότατα θα γίνονται όλο και πιο συχνές, καθώς η παλιά τεχνολογία αδυνατεί να συμβαδίσει με τους χάκερς, εκτίμησε ο Χορν.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ψυγεία και καταψύκτες σε σουπερμάρκετ χωρών από τη Σουηδία ως το Βέλγιο και τη Γαλλία έγιναν στόχος κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο την ευαλωτότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η NCSC εκτίμησε ότι ως το 2028 είναι πιθανό η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες να χρησιμοποιούν τακτικά την AI στον κυβερνοχώρο για να πετύχουν τους γεωπολιτικούς τους στόχους.

Ήδη στη Βρετανία παρατηρείται αύξηση του εύρους και της ταχύτητας ιδιαίτερα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, μετά από αυτή που επηρέασε τη Jaguar Land Rover πέρυσι και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Χορν δήλωσε ότι η Ρωσία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες να διεισδύσει στα βρετανικά στρατιωτικά δίκτυα, ενώ το Ιράν εξαπολύει κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Και άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία, έχουν κατηγορήσει δημοσίως την Κίνα για κυβερνοεπιθέσεις στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ισχυρισμούς που το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά.