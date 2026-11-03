Για την απουσία της από την τηλεόραση, τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα επέστρεφε, αλλά και τις αλλαγές που παρατηρεί στον τρόπο λειτουργίας των πρωινών εκπομπών μίλησε η Έλντα Πανοπούλου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με αγάπη στην τηλεόραση, στην οποία, όπως είπε, οφείλει σχεδόν τα πάντα, εξηγώντας ωστόσο ότι πλέον επιλέγει προσεκτικά τις συνεργασίες της. «Έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Δεν παριστάνω ούτε τη σεμνή, ούτε την ταπεινή. Μου αρέσει να με αγαπάει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω γιατί έχω χαθεί από την τηλεόραση. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση, της οφείλω σχεδόν τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Στον Γιάννη Δαλιανίδη οφείλω το όνομά μου. Αγαπώ πάρα πολύ να είμαι ηθοποιός, αλλά αυτό δεν είναι πάνω ούτε από τις ανθρώπινες σχέσεις μου, ούτε από τους ανθρώπους που αγαπώ ούτε από τα παιδιά που ήθελα να στηρίξω. Επίσης, έχω μεγαλώσει και θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μιλάνε στην ψυχή μου και μιλάμε και την ίδια γλώσσα και επικοινωνούμε».

Η κριτική στις πρωινές εκπομπές και οι διαμάχες των ηθοποιών

Η Έλντα Πανοπούλου στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η πρωινή τηλεοπτική ζώνη, συγκρίνοντας τη σημερινή πραγματικότητα με την εποχή που η ίδια παρουσίαζε εκπομπή. «Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω πρωινό και είχα καλεσμένο τον Γιάννη Πάριο, θα πω εγώ ότι θα μιλήσει ο Γιάννης Πάριος δώδεκα λεπτά; Μήπως έχουν μπερδευτεί πολύ; Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα. Θα μου πεις, τα παλιά τα χρόνια δεν ενδιαφερόταν ένας δημοσιογράφος για το πώς κοιμήθηκες, πώς έφαγες, με ποιον βγήκες, με ποιον κυκλοφόρησες, ποιος είναι ο άντρας σου, πότε θα χωρίσεις, πότε χώρισες, ποιος είναι ο επόμενος; Ενδιαφερόντουσαν, αλλά ήταν όλα λίγο πιο ευγενικά».

«Εγώ έχω να πω μόνο το εξής στο κοινό. Όταν βλέπουμε έναν καλλιτέχνη και τον αγαπούμε, καλό είναι και να τον προσέχουμε όταν δίνει μια συνέντευξη, όταν μιλάει για τον εαυτό του, όταν μιλάει για τους ανθρώπους του, για τους φίλους του. Αν θέλουμε να δούμε, βλέπουμε. Και μέσα στους ηθοποιούς υπάρχουν εξαιρετικά πλάσματα και υπάρχουν και πλάσματα λιγότερο εξαιρετικά και πλάσματα άθλια» σημείωσε επίσης.