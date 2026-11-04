Πριν από έναν περίπου χρόνο άνοιξε ο «ασκός του Αιόλου» για την παράνομη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που εκμεταλλευόταν την ευαισθησία των πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν άρρωστα παιδιά. Οι δράστες αντί για τους προβλεπόμενους ερανικούς λογαριασμούς χρησιμοποιούσαν προσωπικούς λογαριασμούς, γεγονός το οποίο απέτρεπε την ενεργοποίηση σχετικών ελέγχων.

Οι δωρητές δεν αντιλαμβάνονταν την απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ενώ οι ίδιες οι οικογένειες των άρρωστων παιδιών, στερούμενες πρόσβασης στους λογαριασμούς, λάμβαναν τελικά μόνο ένα ελάχιστο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν.

Για την απάτη που είχαν στήσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η σύζυγός του μίλησε το πρωί της Τετάρτης 4/11 στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Πώς ξεσκεπάστηκε η απάτη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

«Εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε πριν από περίπου ένα χρόνο, μετά από παραγγελία του εισαγγελέα, η οποία ήρθε στην αστυνομία μετά από κάποια καταγγελία ενός προσώπου στον εισαγγελέα. Βέβαια, εδώ αυτό που θα έπρεπε να υποψιάσει τους πολίτες που πραγματοποιούσαν τις δωρεές ήταν ότι δεν χρησιμοποιούνταν ερανικοί λογαριασμοί με τη νόμιμη διαδικασία που γνωρίζουμε για να ανοίξει ένας ερανικός λογαριασμός, αλλά μεταφέρονταν τα χρήματα από τους ιδιώτες, από τους πολίτες που ήθελαν να προσφέρουν στις οικογένειες, σε προσωπικούς λογαριασμούς» επεσήμανε.

«Γι’ αυτό ακριβώς και δεν υπήρχε αυτό που λέμε το καμπανάκι ώστε να αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για ερανικό λογαριασμό, ο οποίος άδειαζε από κάποιον ιδιώτη. Απευθείας μεταφορά σε προσωπικό λογαριασμό, σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε μέλη του κυκλώματος, κυρίως στα αρχηγικά και διαχειρίζονταν ουσιαστικά αυτά τα ποσά που συλλέγονταν» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ για τις 34 περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί, με τα μέλη του κυκλώματος να διάγουν πολυτελή βίο.

«Επειδή ακριβώς εδώ δεν μιλάμε για απάτη σε βάρος του δημοσίου, αλλά μιλάμε για απάτη, εξαπάτηση ιδιωτών και των οικογενειών που δικαιούνταν τα ποσά, αλλά και των δωρητών που έβαζαν αυτά τα χρήματα στις οικογένειες. Εμείς το ποσό που βρίσκουμε έτσι και αλλιώς κατατίθεται στο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποφασίζει η δικαιοσύνη για τη διαχείριση των μετρητών που βρίσκουμε στις κατ’ οίκον έρευνες. Από κει και πέρα όμως, οι άνθρωποι που προσέφεραν και τελικά τα χρήματά τους δεν έφτασαν στις οικογένειες, προφανώς και έχουν το δικαίωμα, εφόσον καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους και να τα αποδώσουν αυτοί στις οικογένειες», δήλωσε κλείνοντας η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.