Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατέθεσε και επισήμως το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας -εκ μέρους της πλειοψηφίας- του νομοσχεδίου για την προστασία των δανειοληπτών που περιλαμβάνει τα 16 άρθρα που αρχικά πρότεινε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά και τα άλλα τρία άρθρα που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σχολιάζοντας το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας που προανήγγειλε ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε: «Πιστεύω ότι αυτά τα πολιτικά βρώμικα κόλπα δεν τα διδαχθήκατε από τη θητεία στον χώρο της Κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι κόλπα που μάλλον ανήκουν και έχουν την πνευματική πατρότητα των επικεφαλής της κυβέρνησης. Ενημερώσετέ τους, όμως, όταν έρθουν στη Βουλή, ότι σε λίγη ώρα, στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Θεσσαλονίκη, με βάση τον Πτωχευτικό σας Κώδικα και τις εγγυήσεις του ΗΡΑΚΛΗ, κινδυνεύει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να χάσει το σπίτι του». «Έχετε πολιτικό θάρρος; Προαναγγέλλετε εσείς ονομαστική ψηφοφορία; Εάν έχετε τα κότσια και τη γενναιότητα προσθέστε στην ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 22, 24 και 30 γιατί με αυτά αποδυναμώνεται η διαιτησία και περιορίζεται ο παρεμβατικός ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος», προσθέσε σημειώνοντας «δεν ξεκινάμε καλά…». Παράλληλα, ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε ότι «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, με παρέμβασή του, αναφερόμενος στην κίνηση της κυβέρνησης και της ΝΔ να ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία για τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των δανειοληπτών, τόνισε: «Κανονικά, καταγγελία θέλει αυτό το επικοινωνιακό μπαράζ και τακτικισμών με μικροπολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, που όμως ό,τι και εάν κάνει δεν μπορεί να συγκαλύψει μια πραγματικότητα την οποία καθημερινά βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, που είναι αποτέλεσμα της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής».

Διαχρονικά, οι λαϊκοί δανειολήπτες έχουν γίνει αντικείμενο μιας ολομέτωπης επίθεσης από τα αρπακτικά των services σε ό,τι αφορά τα δάνειά τους, αλλά και από το εχθρικό αστικό κράτος. Με δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμούς σε ετήσια βάση», επεσήμανε ο κ. Καραθανασόπουλος και κατέληξε: «Αντί η κυβέρνηση να προστατέψει νομοθετικά την πρώτη κατοικία από τον πλειστηριασμό, αντί να κουρέψει τα τεράστια χρέη που διαμορφώθηκαν, όπως κάνει με τα θαλασσοδάνεια των μεγάλων ομίλων, φέρνει εδώ κάποιες μικρορυθμίσεις που δεν αλλάζουν τη σκληρή αντικειμενική πραγματικότητα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, υπογράμμισε: «Εμείς ζητάμε να αφαιρεθούν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, που είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα και εσείς το θέσατε ως μέρος σε ένα μεγάλο νομοσχέδιο». Υποστήριξε ότι «το άρθρο 23 αποσύρθηκε γιατί ήταν ένα άρθρο ντροπή και όχι για να φέρετε σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση που το ζήτησε για να μην έχει άλλοθι να καταψηφίσει το νομοσχέδιο». «Το θέμα της προστασίας της κατοικίας δεν μπορεί να το αντιμετωπίζετε με τακτικισμούς και τρικ, όπως κάνατε με το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας» συμπλήρωσε ο κ. Χήτας και ζήτησε να αποσυρθεί και το άρθρο 27 που έχει ζητήσει με την τροπολογία που έχει καταθέσει η Ελληνική Λύση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, καταλόγισε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ζήτησε να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία σε άρθρα του νομοσχεδίου, «και νέους τακτικισμούς» λέγοντας πως «δεν φτάνει όσους έχει κάνει έως τώρα, αλλά προσθέτει και άλλους». Όπως σημείωσε, με τις νομοθετικές βελτιώσεις που κατέθεσε χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο κ. Πιερρακάκης, «τελικά δεν αποσύρεται ολόκληρο το άρθρο 23 του νομοσχεδίου» και αναρωτήθηκε: «Τι είναι αυτά τα κόλπα, οι τακτικισμοί και τα μπρος πίσω; Και η προσπάθεια εξαπάτησης της Βουλής μέσα από τις κινήσεις αυτές;» Ο κ. Καζαμίας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση αλλάζει θέσεις σαν αν είναι υαλοκαθαριστήρας»