Η βαριά εκλογική ήττα που υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου στο εσωτερικό της χώρας. Με τους Δημοκρατικούς να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να αναζητήσει πεδία συνεννόησης με την αντιπολίτευση, χωρίς ωστόσο να κρύβει ότι διατηρεί στα χέρια του ένα ισχυρό θεσμικό όπλο: το προεδρικό βέτο.

Στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου συνεχάρη τους νικητές και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, σε συνεντεύξεις του σε σειρά αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή οποιουδήποτε νομοσχεδίου εγκρίνει το Κογκρέσο, εφόσον επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή του εκτεταμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες και όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να διστάσει να τις αξιοποιήσει κατά την τελευταία διετία της θητείας του, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029. Άλλωστε, ο Τραμπ δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερη προσήλωση στον σεβασμό της νομοθετικής εξουσίας και των θεσμικών ορίων που θέτει το αμερικανικό δημοκρατικό σύστημα.

«Δεν θέλω να περάσω τα δύο επόμενα χρόνια μόνο προβάλλοντας το βέτο μου σε όλα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας περιόδου έντονης θεσμικής αντιπαράθεσης. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση μπορεί να ερμηνευθεί τόσο ως προειδοποίηση προς τους Δημοκρατικούς όσο και ως σαφές μήνυμα για τη στάση που προτίθεται να κρατήσει απέναντί τους.

Παραμένει, πάντως, αμφίβολο κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε πραγματικά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς του αντιπάλους και να αναζητήσει συμβιβασμούς σε νομοθετικό επίπεδο. Πρόκειται, άλλωστε, για τους ίδιους Δημοκρατικούς τους οποίους έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει «κομμουνιστές», «εξτρεμιστές» και διεφθαρμένους.

«Αν μου επιτεθούν, θα επιτεθώ»

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που προκύπτουν από τη νέα πολιτική πραγματικότητα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν αρχίσουν οι κοινοβουλευτικές έρευνες εναντίον του. Η ανάληψη του ελέγχου των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για εκτεταμένες έρευνες, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν τόσο τον ίδιο τον πρόεδρο όσο και στενούς συμβούλους, συνεργάτες και μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ έχει ήδη δώσει μια πρώτη ένδειξη για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει μια τέτοια εξέλιξη, προειδοποιώντας σε συνέντευξή του στο Time: «Αν μου επιτεθούν, θα επιτεθώ».

Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να χορηγήσει εκ των προτέρων προεδρικές χάρες σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων και ο Έλον Μασκ.

Η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο σημαίνει επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα χάσει τη δυνατότητα να καθορίζει τις δημοσιονομικές επιλογές της χώρας, καθώς η αρμοδιότητα για τον προϋπολογισμό βρίσκεται στα χέρια της νομοθετικής εξουσίας. Θα εξακολουθήσει, ωστόσο, να έχει τη δυνατότητα έκδοσης εκτελεστικών διαταγμάτων, μια πρακτική που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες δικαστικές διαμάχες και αλλεπάλληλες προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Πρόεδρος με περιορισμένη πολιτική επιρροή στο εσωτερικό, αλλά ισχυρός στην εξωτερική πολιτική

Παρά την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικά περιθώρια παρέμβασης στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Πρόκειται για δύο τομείς στους οποίους οι προεδρικές αρμοδιότητες παραμένουν ιδιαίτερα διευρυμένες, γεγονός που του επιτρέπει να διατηρεί καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, ακόμη και μετά την εκλογική του αποδυνάμωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση που θα επιλέξει να κρατήσει απέναντι στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποσαφηνίσει εάν σκοπεύει να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από κοινού με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, μια σύγκρουση που έχει ήδη προκαλέσει σημαντικό πολιτικό κόστος στην κυβέρνησή του.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την εμπορική αντιπαράθεση ακόμη και με χώρες που αποτελούν παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξίσου αβέβαιη είναι η τύχη του σχεδίου του για έναν κόσμο οργανωμένο σε διακριτές σφαίρες επιρροής, μια προσέγγιση που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τους δύο ομολόγους του στην Κίνα σε περίπου δέκα ημέρες, με τις διεθνείς ισορροπίες να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την εκλογική του ήττα. Η πολιτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, γνωστή με τον όρο «lame duck» για έναν πρόεδρο που βρίσκεται στην τελευταία περίοδο της εξουσίας του και έχει απολέσει σημαντικό μέρος της πολιτικής του επιρροής, θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στις διεθνείς σχέσεις.

Καθοριστικός αναμένεται να παραμείνει και ο ρόλος του στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η πρόσφατη προσέγγισή του με τη Μόσχα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις αποφάσεις που θα λάβει το επόμενο διάστημα, καθώς εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την αμερικανική στάση απέναντι στη σύγκρουση.

Η πολιτική έξοδος και η επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Πέρα από τις άμεσες συνέπειες της εκλογικής ήττας, ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά την πολιτική παρακαταθήκη του Ντόναλντ Τραμπ και τη θέση που θα καταλάβει στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά την πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο άνθρωπος που ανέτρεψε τις πολιτικές ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και επηρέασε καθοριστικά τη διεθνή τάξη ενδέχεται πλέον να αντιμετωπίσει την αμφισβήτηση ακόμη και από τη δική του παράταξη.

Αν και ο ίδιος θα επιθυμούσε να εξακολουθήσει να καθορίζει τις πολιτικές επιλογές των Ρεπουμπλικανών και να έχει τον πρώτο λόγο για τον διάδοχό του στην επόμενη προεδρική αναμέτρηση, δεν αποκλείεται να μετατραπεί σε πολιτικό βάρος για το κόμμα του. Η εκλογική αποτυχία ενδέχεται να οδηγήσει στελέχη και υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών στο συμπέρασμα ότι η ταύτιση μαζί του δεν αποτελεί πλέον πλεονέκτημα.

Ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος είναι ότι ακόμη και σχολιαστές που κινούνται στον ιδεολογικό χώρο του κινήματος MAGA (Make America Great Again) αρχίζουν να υποστηρίζουν ανοιχτά πως ο 80χρονος δισεκατομμυριούχος και μεγιστάνας των ακινήτων αποτελεί πλέον μέρος του πολιτικού παρελθόντος.

Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του Matt Walsh, σχολιαστή της ριζοσπαστικής αμερικανικής δεξιάς, ο οποίος έθεσε ευθέως ζήτημα αλλαγής ηγεσίας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να βρεθεί ένας νέος αρχηγός του κόμματος. Δεν θα είναι ο Τραμπ και δεν θα ήταν ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί είχαν κερδίσει σήμερα. Είναι καιρός να κοιτάξουμε προς το μέλλον».