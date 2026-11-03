Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στους Λιβανάτες Φθιώτιδας, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας Ινδός εργάτης φέρεται να σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα εκτροφής χοίρων.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει ανέβει σε κτίριο της εγκατάστασης και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σε εξέλιξη επιχείρηση των Αρχών, με στόχο την ασφαλή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απουσίαζε και σοκαρισμένος ενημερώθηκε από τις αρχές για το στυγερό έγκλημα.