Την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε η συμπλοκή που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης ανάμεσα σε μέλη της ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση) και άλλης φοιτητικής παράταξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα πέταξαν βόμβα μολότοφ προς το μέρος φοιτητών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν συνέλευση.

Καταγγελίες αναφέρουν ότι ομάδα περίπου 40 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων και φορώντας κράνη, εισέβαλε στον χώρο της συνέλευσης. Οι κουκουλοφόροι, κρατώντας γκλοπ, επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους φοιτητές, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης εκτοξεύθηκαν και βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τρεις τραυματίες. Πληροφορίες από το ΕΚΑΒ σχετικά με τους τραυματίες αναφέρουν ότι οι δύο είναι χτυπημένοι στα κάτω άκρα και ο τρίτος έχει τραύματα που προσομοιάζουν με βόμβα μολότοφ.

«Πέταξαν μολότοφ σε έναν συμφοιτητή μας και εδώ είναι το μπουφάν του που έχει καεί», δήλωσε μία φοιτήτρια στην κάμερα του Orange Press.

Τα αίτια της συμπλοκής είναι άγνωστα για την ώρα, ενώ επιτόπου μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.