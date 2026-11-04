Η παραίτηση του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έξι ημέρες μετά το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα σε έναν χρόνο άφησε τους κυβερνώντες σοσιαλιστές να διενεργούν μια προεκλογική εκστρατεία χωρίς μία από τις πιο μαχητικές, αλλά και ταυτόχρονα πολωτικές φωνές τους.

Ο Πουέντε, ο οποίος, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Κάρλος Κουέρπο, αιφνιδίασε χθες το βράδυ τους βουλευτές ανακοινώνοντας την παραίτησή του έπειτα από μια τεταμένη τετράωρη συνεδρίαση στη διάρκεια της οποίας τα περισσότερα κόμματα ζητούσαν να αναλάβει την ευθύνη για τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα με συνολικά 115 νεκρούς.

Ένας από τους πιο πιστούς και προβεβλημένους υπουργούς του Σάντσεθ, ο Πουέντε είχε αρχικά δεσμευτεί να παραμείνει στη θέση του για να διαχειριστεί την έρευνα για το δυστύχημα της περασμένης εβδομάδας και να διορθώσει τα κακώς κείμενα του συστήματος παρά τις ευρείες εκκλήσεις για την απομάκρυνσή του τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κυβερνητικούς εταίρους.

Αλλά χθες, Τρίτη 3/11 ο 57χρονος υπουργός αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα είχε πάρει την απόφασή του αμέσως μετά το δυστύχημα στην Ούρντα, την οποία είχε ανακοινώσει μόνο στην οικογένειά του κρατώντας τη μυστική ακόμα και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η παραίτηση του Πουέντε θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά η ακριβής χρονική στιγμή παραμένει άγνωστη, ενώ όπως ανακοίνωσε χθες ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

«Ως υπουργός Μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία, δεν μπορώ να παραμείνω στο αξίωμα αυτό, με δύο τόσο σοβαρά δυστυχήματα σε λιγότερο από έναν χρόνο, όσο διαφορετικά κι αν είναι, ασχέτως αν φέρω ή όχι άμεση ευθύνη γι’ αυτά», είπε χθες ο Πουέντε, αναφέροντας επίσης το δυστύχημα με 46 νεκρούς στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στον νότο.

«Είναι θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας, συνοχής, συμπόνιας προς τα θύματα», δήλωσε ο Πουέντε.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Πουέντε σημειώθηκε έπειτα από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά το πρόσφατο δυστύχημα και η οποία δείχνει μικρή μείωση της δημοτικότητας των κυβερνώντων σοσιαλιστών.

«Πολιτικοί σαν τον Πουέντε τιμούν τη χώρα μας και μας αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ενώ κάποιοι απλώς κάνουν κήρυγμα, άλλοι δίνουν τα πάντα», δήλωσε ο Σάντσεθ μετά την παραίτηση του Πουέντε και πρόσθεσε ότι «όρθωσε το ανάστημά του, πρόσφερε λύσεις και έπειτα αποσύρθηκε».

Δικηγόρος και πρώην δήμαρχος, ο Πουέντε ανέλαβε τη θέση του υπουργού Μεταφορών τον Νοέμβριο του 2023, επιβλέποντας την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας και τη διάθεση των κονδυλίων που υποστηρίζονταν εν μέρει από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ.

Ο υπουργός έχει δεχτεί επί χρόνια δριμεία κριτική από τα συνδικάτα και κόμματα της αντιπολίτευσης λόγω ανεπαρκών επενδύσεων στη συντήρηση και αυξημένων διαταραχών στη λειτουργία, κατάσταση που κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο με πρόταση στη Γερουσία που ζητούσε την παραίτησή του, έπειτα από το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στην ίδια γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης όπου σημειώθηκε και η σύγκρουση της Τετάρτης.

Σχολιαστές στα μέσα ενημέρωσης τον χαρακτήριζαν «επιθετικό σκυλί» του Σάντσεθ, ενώ εκείνος αντάλλασσε συχνά αιχμηρά σχόλια με τους αντιπάλους του στην πλατφόρμα X ή στο κοινοβούλιο, υιοθετώντας ένα μαχητικό ύφος που τον ανέδειξε σε βασικό υποψήφιο στις συζητήσεις για τη διαδοχή του Σάντσεθ.