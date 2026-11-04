Αναστάτωση και τρόμο προκάλεσε σε διερχόμενους οδηγούς περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ύψος των Θερμοπυλών. Ένας ηλικιωμένος οδηγός εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συνέχισε να κινείται ανάποδα για αρκετά χιλιόμετρα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

O 83χρονος οδηγός εισήλθε στον αυτοκινητόδρομο από τον παράδρομο στο ύψος των Θερμοπυλών (203ο χλμ.) και, αντί να ακολουθήσει την κανονική πορεία, βρέθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κινούμενος με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν ξαφνικά το αυτοκινήτο να έρχεται κατά πάνω τους, ειδοποίησαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης, περιγράφοντας την επικίνδυνη πορεία του οχήματος.

Η επικίνδυνη διαδρομή συνεχίστηκε μέχρι τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο 195ο χλμ. του αυτοκινητοδρόμου. Εκεί, επιχείρησε να πραγματοποιήσει επιτόπια αναστροφή μέσα στο οδόστρωμα.

Πλήρωμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλειας) Λαμίας που βρισκόταν στην περιοχή έδρασε γρήγορα, προλαβαίνοντας να ακινητοποιήσει το όχημα προτού σημειωθεί σύγκρουση, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα και περιπολικό του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον οδηγό από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, με την ένδειξη να καταγράφει 0,58 mg/l.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Πρωτοδικών Λαμίας, ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Την προανάκριση ενήργησε το Β’ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.